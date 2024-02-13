В детской больнице Уфы выявлены случаи инфекции, от которой нет лекарства

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:46
Случаи заболевания корью были выявлены в ГБУЗ РБ ГДКБ 17 (детской больнице №17) в Уфе. В связи с этим в медучреждении в настоящий момент организованы проводятся противоэпидемические мероприятия. Предварительно они продлятся до понедельника, 19 января.
Прием пациентов и лиц по уходу за ними проводится с имеющимися сведениями о о прививке от кори в соответствии национального календаря профилактических прививок (Форма 063/у).
В основном инфекция, которая, как подчеркивают специалисты, является крайне заразной, характерна для детей. Однако после перенесенной болезни либо прививки у человека формируется стойкий иммунитет.
Отмечается, что взрослые заболевают корью редко, однако них могут возникнуть тяжелые осложнения. Чаще всего заболевают люди, не получившие вакцинацию.
Возбудитель кори — РНК-содержащий вирус — передается воздушно-капельным путем. Таким образом, вирус можно подхватить, если, к примеру, зайти в помещение, где недавно находился больной.