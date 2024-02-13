В детской больнице Уфы выявлены случаи инфекции, от которой нет лекарства

Случаи заболевания корью были выявлены в ГБУЗ РБ ГДКБ 17 (детской больнице №17) в Уфе. В связи с этим в медучреждении в настоящий момент организованы проводятся противоэпидемические мероприятия. Предварительно они продлятся до понедельника, 19 января.