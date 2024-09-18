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Участник СВО

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Сентябрь
Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии
18 сентября, 05:35
Август
Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии
28 августа, 04:26
Июль
Чиновник из Башкирии выбрал СВО
Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов принял решение повторно отправиться контрактником в зону специальной военной операции, сообщил он в ходе телемарафона «Время героев».
29 июля, 16:49
Июнь
«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях
Она работает в «красной зоне» в самом пекле. Откуда забирает тяжелораненых и прямо в пути, по дороге в госпиталь, оказывает первую помощь.
30 июня, 06:25
Ветераны СВО в Башкирии станут локомотивами общественной жизни республики
24 июня, 10:08

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