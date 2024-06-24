Ветераны СВО в Башкирии станут локомотивами общественной жизни республики

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, с зоны проведения СВО постепенно возвращаются ветераны, которые, несмотря на трудности, полны оптимизма, жизненной энергии и патриотизма, задача республики вовлечь их в общественную жизнь региона.
В социальных сетях такой посыл вызвал лишь положительные эмоции:
— Давно пора — эти люди, которые своими глазами видели изнанку Западной демократии и отстаивали интересы России на СВО. Они как никто в стране знают, что такое патриотизм.
— Ветераны, которые возвращаются с СВО по ранениям, давно уже находятся в общественной жизни, у нас, в Караидельском районе, многие ребята посещают школы и проводят там «Уроки патриотизма», рассказывают о причинах начала СВО и о том, как страна защищает свои интересы.
— Радий Фаритович, хорошая идея, полностью поддерживаю, как сказала Владимир Путин, на СВО сейчас формируется новая элита страны, которая будет делать Россию еще сильнее и могущественнее.