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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Ветераны СВО в Башкирии станут локомотивами общественной жизни республики

Ветераны СВО в Башкирии станут локомотивами общественной жизни республики

24 июня 2024, 10:08
Фото: 1MI
Об этом на оперативном совещании в Центре Управления республикой в понедельник, 24 июня, сказал глава региона.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, с зоны проведения СВО постепенно возвращаются ветераны, которые, несмотря на трудности, полны оптимизма, жизненной энергии и патриотизма, задача республики вовлечь их в общественную жизнь региона.

В социальных сетях такой посыл вызвал лишь положительные эмоции:

— Давно пора — эти люди, которые своими глазами видели изнанку Западной демократии и отстаивали интересы России на СВО. Они как никто в стране знают, что такое патриотизм.
— Ветераны, которые возвращаются с СВО по ранениям, давно уже находятся в общественной жизни, у нас, в Караидельском районе, многие ребята посещают школы и проводят там «Уроки патриотизма», рассказывают о причинах начала СВО и о том, как страна защищает свои интересы.
— Радий Фаритович, хорошая идея, полностью поддерживаю, как сказала Владимир Путин, на СВО сейчас формируется новая элита страны, которая будет делать Россию еще сильнее и могущественнее.
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