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Чиновник из Башкирии выбрал СВО

Чиновник из Башкирии выбрал СВО

29 июля 2024, 16:49
Фото: Телеканал «БСТ»
Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов принял решение повторно отправиться контрактником в зону специальной военной операции, сообщил он в ходе телемарафона «Время героев».

Ильясов, который уже полгода служит в зоне СВО под позывным «Самурай», рассказал, что мысль о службе на фронте посетила его сразу же, как только началась спецоперация.

Неоднократно посещая передовую с гуманитарными миссиями, он понял, что его место рядом с земляками, которые защищают Родину.

— В зону СВО я пошёл служить, прежде всего, из-за чувства патриотизма. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: Если драка неизбежна, бей первым. Вот поэтому я здесь, — поделился Юлай Ильясов.

Он также отметил, что не беспокоится о работе в районе, так как его команда способна эффективно решать все задачи.

— Я здесь потому, что посчитал: Родина без меня обойтись не может, — подчеркнул глава администрации.

Ильясов пролонгировал контракт ещё на полгода, чтобы обучать молодых бойцов, которые пополнили ряды армии.

— Продлил, поскольку пришло пополнение, молодые ребята. Их надо обучать. У нас уже есть опыт и его надо передавать, — пояснил он.

Несмотря на то, что дома его ждали родные и близкие, Ильясов вернулся на фронт, так как скучал по своим товарищам.

— Конечно же, дома хорошо, всех повидал, соскучился по родным местам. Но тянуло сюда. Мне без моих товарищей было тяжко, да и они по мне скучали, — признался глава администрации.
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