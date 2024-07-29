Чиновник из Башкирии выбрал СВО

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Ильясов, который уже полгода служит в зоне СВО под позывным «Самурай», рассказал, что мысль о службе на фронте посетила его сразу же, как только началась спецоперация.
Неоднократно посещая передовую с гуманитарными миссиями, он понял, что его место рядом с земляками, которые защищают Родину.
— В зону СВО я пошёл служить, прежде всего, из-за чувства патриотизма. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: Если драка неизбежна, бей первым. Вот поэтому я здесь, — поделился Юлай Ильясов.
Он также отметил, что не беспокоится о работе в районе, так как его команда способна эффективно решать все задачи.
— Я здесь потому, что посчитал: Родина без меня обойтись не может, — подчеркнул глава администрации.
Ильясов пролонгировал контракт ещё на полгода, чтобы обучать молодых бойцов, которые пополнили ряды армии.
— Продлил, поскольку пришло пополнение, молодые ребята. Их надо обучать. У нас уже есть опыт и его надо передавать, — пояснил он.
Несмотря на то, что дома его ждали родные и близкие, Ильясов вернулся на фронт, так как скучал по своим товарищам.
— Конечно же, дома хорошо, всех повидал, соскучился по родным местам. Но тянуло сюда. Мне без моих товарищей было тяжко, да и они по мне скучали, — признался глава администрации.