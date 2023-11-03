«Удар по кошельку»: цены на продукты в Башкирии растут

Стоит отметить, что цены на полукопченую и варено-копченую колбасу упали на 4%, теперь они стоят 487,4 рубля за килограмм. Маргарин подешевел на 2,6% и теперь стоит 221,7 рубля, а репчатый лук стал дешевле на 2,4% и теперь стоит 26 рублей. Белокочанная капуста подешевела на 2,1% и теперь стоит 24,6 рубля, а цена на яблоки снизилась на 1,8% и теперь составляет 95,4 рубля.