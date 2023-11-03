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Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

В Башкирии подорожали цены на основные продукты питания

«Удар по кошельку»: цены на продукты в Башкирии растут

3 ноября 2023, 03:51

В Башкирии подорожали цены на основные продукты питания

Данные статистики публикует Башстат.

Исследование, проведенное аналитиками, показало, что наиболее заметным ростом цены в период с 23 по 30 октября стали пользоваться помидоры. Цена на них увеличилась на 4,8%, достигнув отметки в 150,3 рубля за килограмм.

Второе место в рейтинге заняла вареная колбаса, цена на которую выросла на 4%, достигнув отметки в 433 рубля. На третьем месте оказались куриные яйца, цена на них выросла на 3,8%, сейчас они стоят 86,4 рубля за 10 штук.

В топ-5 также попали огурцы, цена на которые выросла на 2,1% и теперь составляет 76,8 рубля, и пастеризованное цельное молоко с жирностью 2,5-3,2%, цена на которое выросла на 1,4% и теперь составляет 66,6 рубля за литр.

Стоит отметить, что цены на полукопченую и варено-копченую колбасу упали на 4%, теперь они стоят 487,4 рубля за килограмм. Маргарин подешевел на 2,6% и теперь стоит 221,7 рубля, а репчатый лук стал дешевле на 2,4% и теперь стоит 26 рублей. Белокочанная капуста подешевела на 2,1% и теперь стоит 24,6 рубля, а цена на яблоки снизилась на 1,8% и теперь составляет 95,4 рубля.

#Общество#Экономика#Цены на продукты#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Повышение цен#Виалина Ахсанова
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