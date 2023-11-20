Новогодний стол подорожал на 9% — какие продукты выросли в цене больше всего

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:44
Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 9,17%.
По словам, зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, собрать праздничный стол на семью из четырех человек в этом году обойдется в среднем в 5,5 тыс. рублей. Годом ранее сумма составляла около 4 994 рублей.
Традиционно, россияне подают к праздничному столу салат оливье, селедку под шубой, горячее и бутерброды с красной икрой, сырные и колбасные нарезки. Помимо этого, обязательными атрибутами праздника для многих семей остаются мандарины и шампанское. Также некоторые семьи с детьми приобретают к новогоднему столу торты, конфеты и фруктовые соки.
Так, больше всего в этом году подорожали мандарины (35%), курица (почти 27%) и яйца (почти 25%). Годом ранее оранжевые цитрусы стоили в среднем 181,6 руб. за кг, сейчас же их стоимость составила порядка 244,6 руб. за кг. Курица выросла в цене со 181,6 руб. до 229,7 руб. за кг. Яйца — с 78,2 руб. до 90 руб. за десяток. В числе подорожавших продуктов оказалась красная икра. Стоимость рыбного деликатеса выросла на 7% — с 5,7 тыс. до 6,1 тыс. руб. за кг.
При этом некоторые продукты в этом году все же подешевели. Так, стоимость картофеля снизилась с 30 до 27,8 руб. за кг. Отмечается также снижение цен на майонез — с 280,2 руб. до 276,9 руб. за кг и сливочное масло — с 839,4 руб. до 835,2 руб. за кг.