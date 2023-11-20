Новогодний стол подорожал на 9% — какие продукты выросли в цене больше всего

Так, больше всего в этом году подорожали мандарины (35%), курица (почти 27%) и яйца (почти 25%). Годом ранее оранжевые цитрусы стоили в среднем 181,6 руб. за кг, сейчас же их стоимость составила порядка 244,6 руб. за кг. Курица выросла в цене со 181,6 руб. до 229,7 руб. за кг. Яйца — с 78,2 руб. до 90 руб. за десяток. В числе подорожавших продуктов оказалась красная икра. Стоимость рыбного деликатеса выросла на 7% — с 5,7 тыс. до 6,1 тыс. руб. за кг.