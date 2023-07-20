В Башкирии цены на продукты за неделю выросли до 6,1%

Так, в период с 10 по 17 июля в республике был зафиксирован рост цен на некоторые категории товаров народного потребления. На 6,1% выросла стоимость бананов, килограмм которых обойдется жителям республики в среднем в 90,91 рубля. На 5% увеличилась стоимость черного байхового чая, средний ценник — 1 100,52 рубля. Выросли цены на яблоки +4,8% или 111,45 рубля за килограмм.