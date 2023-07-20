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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

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В Башкирии цены на продукты за неделю выросли до 6,1%

20 июля 2023, 11:05
Фото: mkset.ru

За неделю в Башкирии подорожали бананы, чай и яблоки

Статистику уровня цен на популярные категории продуктов публикует Башстат

Так, в период с 10 по 17 июля в республике был зафиксирован рост цен на некоторые категории товаров народного потребления. На 6,1% выросла стоимость бананов, килограмм которых обойдется жителям республики в среднем в 90,91 рубля. На 5% увеличилась стоимость черного байхового чая, средний ценник — 1 100,52 рубля. Выросли цены на яблоки +4,8% или 111,45 рубля за килограмм.

Одновременно с этим некоторые товары подешевели. Сильнее прочего упали цены на огурцы -9,8%, составив в среднем 76,82 рубля за кг. Подешевел репчатый лук (-2,9%), за килограмм данного овоща жителям республики придется заплатить в среднем 54,68 рубля. На 2,5% снизились цены на вермишель — 73,35 рубля за кг.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Продукты#Продукты питания#Цены на продукты
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