В Башкирии цены на продукты за неделю выросли до 6,1%

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Так, в период с 10 по 17 июля в республике был зафиксирован рост цен на некоторые категории товаров народного потребления. На 6,1% выросла стоимость бананов, килограмм которых обойдется жителям республики в среднем в 90,91 рубля. На 5% увеличилась стоимость черного байхового чая, средний ценник — 1 100,52 рубля. Выросли цены на яблоки +4,8% или 111,45 рубля за килограмм.
Одновременно с этим некоторые товары подешевели. Сильнее прочего упали цены на огурцы -9,8%, составив в среднем 76,82 рубля за кг. Подешевел репчатый лук (-2,9%), за килограмм данного овоща жителям республики придется заплатить в среднем 54,68 рубля. На 2,5% снизились цены на вермишель — 73,35 рубля за кг.