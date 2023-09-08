Какой курс доллара в Уфе на сегодня: самые простые продукты дорожают на глазах

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Официальный курс доллара США на 8 сентября составляет 98,19 рубля. Курс доллара к рублю сегодня на Московской бирже немного меньше — 97,7 рубля.
В Уфе приобрести валюту можно немного дешевле официальных значений. Отметим, что при расчете мы учитываем обновленные данные банков.
Так, наиболее выгоднее приобрести доллар США можно в обменнике «Солид Банка» за 97,6 рубля. Немного дороже выйдет покупка в «Ак Барс банке» — 97,94 рубля. Самая дорогая покупка выйдет в «Совкомбанке» — 98, 45 рубля.
Продать валюту подороже также можно в «Солид Банке», где за один доллар США предлагают 97,35 рубля. Между тем, в «Уралсибе» покупают у граждан валюту за 96,81 рубля, в «Ак Барс Банке» — за 96,71 рубля.
Между тем, по данным Башстата на 4 сентября, за неделю в Башкирии средняя стоимость ряда продуктов уже поднялась. Так, резко подорожали огурцы, бананы и помидоры — на средняя 11,9%, 8,6% и 6,3% соответственно. Теперь их средняя стоимость на прилавках составляет 86,78 рубля, 108,71 рубля и 76,63 рубля за килограмм соответственно. В то же время подорожали и некоторые колбасные изделия с 490,43 до 512,42 рубля.
С таким резким скачком цен на овощи, в частности, на огурцы, невольно вспоминается ситуация февраля этого года, когда килограмм огурцов оказался дороже таких фруктов как манго, киви, кокосы и ананасы. Однако с курсом доллара к рублю есть опасение, что в цене поднимутся и экзотические фрукты.