Какой курс доллара в Уфе на сегодня: самые простые продукты дорожают на глазах

Между тем, по данным Башстата на 4 сентября, за неделю в Башкирии средняя стоимость ряда продуктов уже поднялась. Так, резко подорожали огурцы, бананы и помидоры — на средняя 11,9%, 8,6% и 6,3% соответственно. Теперь их средняя стоимость на прилавках составляет 86,78 рубля, 108,71 рубля и 76,63 рубля за килограмм соответственно. В то же время подорожали и некоторые колбасные изделия с 490,43 до 512,42 рубля.