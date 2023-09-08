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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Какой курс доллара в Уфе на сегодня: самые простые продукты дорожают на глазах

Какой курс доллара в Уфе на сегодня: самые простые продукты дорожают на глазах

8 сентября 2023, 10:55
Фото: 1MI
Mkset узнал, где выгоднее продать и купить валюту в Уфе.

Официальный курс доллара США на 8 сентября составляет 98,19 рубля. Курс доллара к рублю сегодня на Московской бирже немного меньше — 97,7 рубля.

В Уфе приобрести валюту можно немного дешевле официальных значений. Отметим, что при расчете мы учитываем обновленные данные банков.

Так, наиболее выгоднее приобрести доллар США можно в обменнике «Солид Банка» за 97,6 рубля. Немного дороже выйдет покупка в «Ак Барс банке» — 97,94 рубля. Самая дорогая покупка выйдет в «Совкомбанке» — 98, 45 рубля.

Фото: banki.ru

Продать валюту подороже также можно в «Солид Банке», где за один доллар США предлагают 97,35 рубля. Между тем, в «Уралсибе» покупают у граждан валюту за 96,81 рубля, в «Ак Барс Банке» — за 96,71 рубля.

Фото: banki.ru

Между тем, по данным Башстата на 4 сентября, за неделю в Башкирии средняя стоимость ряда продуктов уже поднялась. Так, резко подорожали огурцы, бананы и помидоры — на средняя 11,9%, 8,6% и 6,3% соответственно. Теперь их средняя стоимость на прилавках составляет 86,78 рубля, 108,71 рубля и 76,63 рубля за килограмм соответственно. В то же время подорожали и некоторые колбасные изделия с 490,43 до 512,42 рубля.

С таким резким скачком цен на овощи, в частности, на огурцы, невольно вспоминается ситуация февраля этого года, когда килограмм огурцов оказался дороже таких фруктов как манго, киви, кокосы и ананасы. Однако с курсом доллара к рублю есть опасение, что в цене поднимутся и экзотические фрукты.

Килограмм по цене кокоса: экзотические фрукты оказались дешевле огурцов в Уфе
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#Цены на продукты#Элина Сайфранова#Деньги#Финансы#Новости Башкирии#Цены#Цены на продовольствие#Курс доллара#Валюта
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