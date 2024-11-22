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Троллейбус

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Ноябрь
Уфимку зажало между двумя троллейбусами
22 ноября, 09:45
Октябрь
Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе
13 октября, 07:59
Август
День города в Уфе — как будет работать транспорт
30 августа, 08:03
Июнь
Мужчина домогался школьниц в троллейбусе в Уфе
18 июня, 07:45
Май
В Уфе хотят еще повысить цены на проезд
31 мая, 10:16
Для эстафеты Победы в Уфе перекроют дороги
Администрация Уфы просит горожан и гостей столицы региона заранее планировать маршруты движения.
3 мая, 12:06

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