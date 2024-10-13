Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе

Posted 13 октября, 07:59
Published 13 октября, 07:59
Modified 13 октября, 16:56
Updated 13 октября, 16:56
Необычного пассажира — маленького хищного зверька — заметили пассажиры на одном из маршрутных троллейбусов. Добровольцы тут же по вызову отправились за хорьком. Приобретя ему всё необходимое и соорудив временный дом, волонтёры принялись искать хозяев любимца.
Как выяснилось, хорька в маршрутке забыла девушка из Уфы — горожанка везла питомца без переноски и отложила его на соседнее сиденье. Едва не проморгав свою остановку, уфимка тут же вскочила с места, рассчиталась и вышла из троллейбуса. Опомнилась девушка лишь спустя несколько мгновений — маршрутка в этот момент уже неслась по улице. Узнать, где сейчас её хорёк, горожанка смогла благодаря публикациям в соцсетях. Сейчас зверёк уже у хозяйки.