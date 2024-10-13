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Posted 13 октября, 07:59

Published 13 октября, 07:59

Modified 13 октября, 16:56

Updated 13 октября, 16:56

Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе

Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе

13 октября 2024, 07:59
Фото: 1MI, ЦРЖД «Пин и Пуф"/Telegram
Волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРЖД) «Пин и Пуф» спасли питомца, оставленного в общественном транспорте башкирской столицы — историей поделились на ресурсах организации.

Необычного пассажира — маленького хищного зверька — заметили пассажиры на одном из маршрутных троллейбусов. Добровольцы тут же по вызову отправились за хорьком. Приобретя ему всё необходимое и соорудив временный дом, волонтёры принялись искать хозяев любимца.

Как выяснилось, хорька в маршрутке забыла девушка из Уфы — горожанка везла питомца без переноски и отложила его на соседнее сиденье. Едва не проморгав свою остановку, уфимка тут же вскочила с места, рассчиталась и вышла из троллейбуса. Опомнилась девушка лишь спустя несколько мгновений — маршрутка в этот момент уже неслась по улице. Узнать, где сейчас её хорёк, горожанка смогла благодаря публикациям в соцсетях. Сейчас зверёк уже у хозяйки.

В Уфе спасли сбитую машиной белку
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе волонтёры ЦРЖД выходили белочку, сбитую автомобилем.

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