Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе

Как выяснилось, хорька в маршрутке забыла девушка из Уфы — горожанка везла питомца без переноски и отложила его на соседнее сиденье. Едва не проморгав свою остановку, уфимка тут же вскочила с места, рассчиталась и вышла из троллейбуса. Опомнилась девушка лишь спустя несколько мгновений — маршрутка в этот момент уже неслась по улице. Узнать, где сейчас её хорёк, горожанка смогла благодаря публикациям в соцсетях. Сейчас зверёк уже у хозяйки.