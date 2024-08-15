«Салават Юлаев» сменил форму

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В преддверии нового хоккейного сезона команда «Салават Юлаев» решила не только подготовить игроков физически, но и представить свою уникальность через визуальный стиль. Новая форма, которую хоккеисты наденут в предсезонных матчах отражают богатую культурную и природную палитру родного края.
На игровых джерси появится национальная айдентика, подчеркивающая не только спортивный дух команды, но и красоту Республики Башкортостан. Каждый из семи комплектов формы вдохновлен выдающимися символами региона. Так, памятник Салавату Юлаеву стал центральным элементом одной из моделей — он олицетворяет силу и стойкость башкирского народа.
Кроме того, дизайнеры обратились к природным достопримечательностям края: силуэт реки Белой будет гордо красоваться на форме, а также изображения шихана Торатау и величественной горы Иремель.
Не остаются без внимания и археологические памятники республики — мавзолей Хусейн-Бека XIV века станет символом вековых традиций башкирского народа.