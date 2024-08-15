«Салават Юлаев» сменил форму

На игровых джерси появится национальная айдентика, подчеркивающая не только спортивный дух команды, но и красоту Республики Башкортостан. Каждый из семи комплектов формы вдохновлен выдающимися символами региона. Так, памятник Салавату Юлаеву стал центральным элементом одной из моделей — он олицетворяет силу и стойкость башкирского народа.