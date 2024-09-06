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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Уфимцы попали в прошлое на выборах

Уфимцы попали в прошлое на выборах

6 сентября 2024, 07:03
Фото: Валерий Шахов
Брат и сестра пришли к урна для голосования в исторических костюмах, сообщает в пятницу, 6 сентября, «Башинформ».
Сюжет
Выборы

На избирательном участке №95, расположенном в селе Федоровка Калининского района Уфы, атмосфера была оживленной с самого утра. В гимназии №105 имени героя Советского Союза Николая Кузнецова среди многочисленных голосующих жителей выделялись Арслан и Ярослава Абдрахмановы — брат и сестра, пришедшие на выборы в исторических костюмах.

Они оба отмечают, что традиция посещения выборов у них семейная. Вдохновение для такого подхода они черпали от своего дедушки, который всегда одевался нарядно для выхода на голосование.

— Он надевал парадную форму с медалями и брал нас с собой на выборы. Это был настоящий праздник, — делится воспоминаниями Арслан.

И действительно, их цель прийти в костюмах заключалась не только в создании яркого образа; они хотели передать праздничное настроение другим избирателям.

Ярослава отметила: «Мы захотели поделиться своим настроением с людьми. Выборы — это наша возможность участвовать в жизни города и Республики».

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