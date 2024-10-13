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Театр Кукол

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Октябрь 2024
Момент взрыва в Уфе попал на видео
Уфимские Telegram-каналы публикуют кадры, на которые попало ЧП в районе «Театра кукол» с разных ракурсов.
13 октября 2024, 08:34
Сентябрь 2024
Лаундж-зона для детей и собак появится в центре Уфы
23 сентября 2024, 09:41
Куклы-гиганты украсили Уфу
На территории рядом с Театром кукол завершилось благоустройство новой детской игровой зоны, сообщает в понедельник, 23 сентября, руководитель мэрии столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
23 сентября 2024, 09:18
Хабиров планирует навести порядок
20 сентября 2024, 14:48
Май 2024
В Уфе построят детскую площадку за 32 млн рублей
В столице Башкирии перед Театром кукол построят детскую площадку почти за 32 млн рублей. Мэрия города объявила конкурс подрядчиков для выполнения работ.
3 мая 2024, 16:37

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