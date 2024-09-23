Куклы-гиганты украсили Уфу

Posted 23 сентября, 09:18
Published 23 сентября, 09:18
Modified 23 сентября, 09:46
Updated 23 сентября, 09:46
Площадка оформлена по мотивам знаменитой сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На новом игровом пространстве дети могут встретиться с персонажами мультфильма — Буратино, Мальвиной и другими героями. Установленные фигуры выполнены в гигантских размерах. Кроме того, площадка оборудована интерактивными элементами.
Так же не забыли и об архитектурных деталях: элементы, демонтированные во время реконструкции фасада театра, были отреставрированы и установлены на входной арке. Рядом расположилась Аллея миниатюр.
Там можно увидеть миниатюры 12 памятников включенных в реестр ЮНЕСКО и 4 памятника природы Башкортостана.