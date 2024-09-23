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Posted 23 сентября, 09:18

Published 23 сентября, 09:18

Modified 23 сентября, 09:46

Updated 23 сентября, 09:46

Куклы-гиганты украсили Уфу

Куклы-гиганты украсили Уфу

23 сентября 2024, 09:18
Фото: Ратмир Мавлиев
Сюжет
Башкирия
На территории рядом с Театром кукол завершилось благоустройство новой детской игровой зоны, сообщает в понедельник, 23 сентября, руководитель мэрии столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Площадка оформлена по мотивам знаменитой сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На новом игровом пространстве дети могут встретиться с персонажами мультфильма — Буратино, Мальвиной и другими героями. Установленные фигуры выполнены в гигантских размерах. Кроме того, площадка оборудована интерактивными элементами.

Фото: Ратмир Мавлиев

Так же не забыли и об архитектурных деталях: элементы, демонтированные во время реконструкции фасада театра, были отреставрированы и установлены на входной арке. Рядом расположилась Аллея миниатюр.

Там можно увидеть миниатюры 12 памятников включенных в реестр ЮНЕСКО и 4 памятника природы Башкортостана.

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