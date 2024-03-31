Фонтан возле Детской филармонии в Уфе может перейти в собственность городских властей

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», мэрия Уфы обратилась в Советский районный суд с иском к своему же Управлению земельных и имущественных отношений. Цель иска — признать фонтан бесхозным, чтобы передать его в муниципальную собственность. Выяснилось, что объекта нет в реестрах федерального и муниципального имущества, а законный владелец или собственник не установлен.