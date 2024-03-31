Фонтан возле Детской филармонии в Уфе может перейти в собственность городских властей

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Фонтан перед зданием Детской филармонии может перейти в собственность администрации города Уфы. Об этом со ссылкой на решение Советского районного суда сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Речь идёт о фонтане и скульптуре «Русалка» на проспекте Октября. Ранее на месте Детской филармонии находился дворец культуры предприятия УЗЭМИК. В настоящее время сквер, на котором находится композиция, и сам фонтан заброшены.
Дело в том, что до сегодняшнего дня не удавалось установить принадлежность объекта. Бесхозность не позволяла приступить к благоустройству и обслуживанию фонтана. Соответствующий ответ на запрос Mkset.ru отправляла пресс-служба мэрии:
— Фонтан перед Уфимской детской филармонии (пр. Октября, 33) не эксплуатируется, собственник данного объекта не установлен. Земельный участок под ним на кадастровый учет не поставлен.
Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», мэрия Уфы обратилась в Советский районный суд с иском к своему же Управлению земельных и имущественных отношений. Цель иска — признать фонтан бесхозным, чтобы передать его в муниципальную собственность. Выяснилось, что объекта нет в реестрах федерального и муниципального имущества, а законный владелец или собственник не установлен.
Суд согласился с доводами мэрии Уфы и разрешил передачу фонтана в собственность муниципалитета.