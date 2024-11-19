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Сельскохозяйственные животные

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Ноябрь
5 ошибок, которые убивают яйценоскость зимой — срочно проверьте свой курятник!
19 ноября, 10:00
Отличное мясо или жирная прослойка? Секреты правильного откорма свиней раскрыты!
19 ноября, 09:33
Август
Смертельная зараза оставила Башкирию
19 августа, 14:35
Июль
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
В Бахмутском сельском поселении Куюргазинского района, сильный пожар охватил два сарая, сообщает МЧС по РБ.
13 июля, 11:15
Март
В Башкирии приняли закон о ликвидации скотомогильников
В республике собираются отказаться от прежнего метода обращения с опаснми биологическими отходами.
5 марта, 05:46

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