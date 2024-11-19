Отличное мясо или жирная прослойка? Секреты правильного откорма свиней раскрыты!

Posted 19 ноября, 09:33
Published 19 ноября, 09:33
Modified 19 ноября, 09:35
Updated 19 ноября, 09:35
Разберемся, как правильно составить рацион, в каком количестве давать комбикорм на разных этапах и чем отличается откорм на мясо, бекон и сало.
Современные фермеры давно отказались от кормления свиней исключительно кухонными отходами или корнеплодами. Такие методы замедляют процесс откорма и ухудшают качество мяса. Комбикорм позволяет рационально подойти к процессу, обеспечивая свиней всеми необходимыми элементами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами.
— Сбалансированный комбикорм позволяет сократить время откорма почти вдвое. Это выгодно и с точки зрения затрат, и для получения качественного мяса, — делится фермер и блогер Наталия Омельяненко.
Секрет успеха комбикорма в его составе. В нем содержатся аминокислоты (например, лизин, метионин), которые отвечают за рост мышечной массы, а также важные микроэлементы. Без них организм животного не сможет полноценно развиваться.
Комбикорм — это смесь разных ингредиентов, каждый из которых выполняет свою задачу.
Каждый компонент должен быть дозирован в зависимости от возраста и целей откорма.
Объем корма зависит от возраста и веса животного. Весь процесс откорма условно делится на три этапа.
В первые дни поросятам начинают давать комбикорм малыми порциями — 25 г в день. К двум месяцам норма увеличивается до 850 г. Главное — обеспечить тепловой комфорт (+26…28°C) и свободный доступ к воде.
В этом возрасте поросенок активно растет, а его рацион обогащают белковыми компонентами. Средняя норма комбикорма — 1–1,5 кг в сутки, увеличиваясь каждые пять дней на 100 г.
На этом этапе свиньи уже формируют мышечную или жировую массу в зависимости от целей. Поросят кормят два раза в день, а количество корма увеличивается до 3,3 кг в сутки.
— Понимание, сколько и какого корма требуется, помогает не только экономить деньги, но и улучшать качество продукции», — утверждает блогер.
Чтобы добиться желаемого результата, кормление свиней регулируют по составу и калорийности.
На мясо
Для быстрого набора мышечной массы добавляют кукурузу, картофель, горох. Важно включать минеральные добавки, например, кальций или фосфор. Это улучшает обмен веществ и ускоряет рост.
На бекон
Корма с ячменем и просом обеспечивают оптимальное соотношение мяса и жировой прослойки. Жир в рационе не должен превышать 4%.
На сало
Откорм на сало делится на два этапа. Сначала используют сочные и грубые корма (траву, корнеплоды). Затем переходят на высококалорийные рационы с зерновыми отходами, чтобы свинья набирала жировую массу.
Фермеры, которые предпочитают готовить комбикорм самостоятельно, должны учитывать потребности свиней. Например, ячмень может составлять до 40% смеси, кукуруза — до 60%, а пшеница — до 50%. Важно следить за соотношением аминокислот.
Основная добавка — лизин, незаменимая аминокислота для роста мышечной массы. Ее можно найти в специальных премиксах, которые добавляют в корм в пропорции 4–5%.
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