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Posted 19 ноября, 09:33

Published 19 ноября, 09:33

Modified 19 ноября, 09:35

Updated 19 ноября, 09:35

Отличное мясо или жирная прослойка? Секреты правильного откорма свиней раскрыты!

Отличное мясо или жирная прослойка? Секреты правильного откорма свиней раскрыты!

19 ноября 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney. Отличное мясо или жирная прослойка? Секреты правильного откорма свиней раскрыты!
Комбикорм — один из самых популярных вариантов для фермеров, стремящихся вырастить здоровое животное с минимальными затратами времени и ресурсов. Но что нужно учесть, чтобы не потратить лишние деньги и получить качественное мясо или сало?

Разберемся, как правильно составить рацион, в каком количестве давать комбикорм на разных этапах и чем отличается откорм на мясо, бекон и сало.

Почему комбикорм стал фаворитом среди фермеров?

Современные фермеры давно отказались от кормления свиней исключительно кухонными отходами или корнеплодами. Такие методы замедляют процесс откорма и ухудшают качество мяса. Комбикорм позволяет рационально подойти к процессу, обеспечивая свиней всеми необходимыми элементами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами.

— Сбалансированный комбикорм позволяет сократить время откорма почти вдвое. Это выгодно и с точки зрения затрат, и для получения качественного мяса, — делится фермер и блогер Наталия Омельяненко.

Секрет успеха комбикорма в его составе. В нем содержатся аминокислоты (например, лизин, метионин), которые отвечают за рост мышечной массы, а также важные микроэлементы. Без них организм животного не сможет полноценно развиваться.

Почему комбикорм стал фаворитом среди фермеров?Почему комбикорм стал фаворитом среди фермеров?
Почему комбикорм стал фаворитом среди фермеров?. Фото: 1MI

Состав комбикорма: от овса до мясокостной муки

Комбикорм — это смесь разных ингредиентов, каждый из которых выполняет свою задачу.

  • Овес: полезный, но не самый калорийный компонент. Его обычно добавляют не более трети от общего объема корма.
  • Ячмень: универсальный злак, который подходит для всех возрастов, но требует добавления белковых компонентов.
  • Кукуруза: источник энергии, занимает до половины состава комбикорма.
  • Горох: богат белком, но используется в небольших количествах (до 10%).
  • Мясокостная и рыбная мука: незаменимый источник кальция, фосфора и аминокислот. Однако рыбную муку лучше избегать при откорме на мясо — она может придать продукции специфический запах.

Каждый компонент должен быть дозирован в зависимости от возраста и целей откорма.

Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи?

Объем корма зависит от возраста и веса животного. Весь процесс откорма условно делится на три этапа.

1. Молочный период (0–2,5 месяца)

В первые дни поросятам начинают давать комбикорм малыми порциями — 25 г в день. К двум месяцам норма увеличивается до 850 г. Главное — обеспечить тепловой комфорт (+26…28°C) и свободный доступ к воде.

2. Подростковый возраст (2–4 месяца)

В этом возрасте поросенок активно растет, а его рацион обогащают белковыми компонентами. Средняя норма комбикорма — 1–1,5 кг в сутки, увеличиваясь каждые пять дней на 100 г.

3. Откорм (4–8 месяцев)

На этом этапе свиньи уже формируют мышечную или жировую массу в зависимости от целей. Поросят кормят два раза в день, а количество корма увеличивается до 3,3 кг в сутки.

— Понимание, сколько и какого корма требуется, помогает не только экономить деньги, но и улучшать качество продукции», — утверждает блогер.
Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи?Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи?
Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи?. Фото: 1MI

Откорм на мясо, бекон и сало: как отличаются рационы?

Чтобы добиться желаемого результата, кормление свиней регулируют по составу и калорийности.

  • На мясо

    Для быстрого набора мышечной массы добавляют кукурузу, картофель, горох. Важно включать минеральные добавки, например, кальций или фосфор. Это улучшает обмен веществ и ускоряет рост.

  • На бекон

    Корма с ячменем и просом обеспечивают оптимальное соотношение мяса и жировой прослойки. Жир в рационе не должен превышать 4%.

  • На сало

    Откорм на сало делится на два этапа. Сначала используют сочные и грубые корма (траву, корнеплоды). Затем переходят на высококалорийные рационы с зерновыми отходами, чтобы свинья набирала жировую массу.

Домашний комбикорм: экономия или риск?

Фермеры, которые предпочитают готовить комбикорм самостоятельно, должны учитывать потребности свиней. Например, ячмень может составлять до 40% смеси, кукуруза — до 60%, а пшеница — до 50%. Важно следить за соотношением аминокислот.

Основная добавка — лизин, незаменимая аминокислота для роста мышечной массы. Ее можно найти в специальных премиксах, которые добавляют в корм в пропорции 4–5%.

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#Ольга Харина#Животноводство#Животные#Все материалы авторов#Сельскохозяйственные животные#КЦ#Дом и сад
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