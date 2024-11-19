Отличное мясо или жирная прослойка? Секреты правильного откорма свиней раскрыты!

Комбикорм — один из самых популярных вариантов для фермеров, стремящихся вырастить здоровое животное с минимальными затратами времени и ресурсов. Но что нужно учесть, чтобы не потратить лишние деньги и получить качественное мясо или сало?

Разберемся, как правильно составить рацион, в каком количестве давать комбикорм на разных этапах и чем отличается откорм на мясо, бекон и сало. Почему комбикорм стал фаворитом среди фермеров? Современные фермеры давно отказались от кормления свиней исключительно кухонными отходами или корнеплодами. Такие методы замедляют процесс откорма и ухудшают качество мяса. Комбикорм позволяет рационально подойти к процессу, обеспечивая свиней всеми необходимыми элементами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. — Сбалансированный комбикорм позволяет сократить время откорма почти вдвое. Это выгодно и с точки зрения затрат, и для получения качественного мяса, — делится фермер и блогер Наталия Омельяненко. Секрет успеха комбикорма в его составе. В нем содержатся аминокислоты (например, лизин, метионин), которые отвечают за рост мышечной массы, а также важные микроэлементы. Без них организм животного не сможет полноценно развиваться. Почему комбикорм стал фаворитом среди фермеров? . Фото: 1MI Состав комбикорма: от овса до мясокостной муки Комбикорм — это смесь разных ингредиентов, каждый из которых выполняет свою задачу. Овес : полезный, но не самый калорийный компонент. Его обычно добавляют не более трети от общего объема корма.

: полезный, но не самый калорийный компонент. Его обычно добавляют не более трети от общего объема корма. Ячмень : универсальный злак, который подходит для всех возрастов, но требует добавления белковых компонентов.

: универсальный злак, который подходит для всех возрастов, но требует добавления белковых компонентов. Кукуруза : источник энергии, занимает до половины состава комбикорма.

: источник энергии, занимает до половины состава комбикорма. Горох : богат белком, но используется в небольших количествах (до 10%).

: богат белком, но используется в небольших количествах (до 10%). Мясокостная и рыбная мука: незаменимый источник кальция, фосфора и аминокислот. Однако рыбную муку лучше избегать при откорме на мясо — она может придать продукции специфический запах. Каждый компонент должен быть дозирован в зависимости от возраста и целей откорма. Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи? Объем корма зависит от возраста и веса животного. Весь процесс откорма условно делится на три этапа. 1. Молочный период (0–2,5 месяца) В первые дни поросятам начинают давать комбикорм малыми порциями — 25 г в день. К двум месяцам норма увеличивается до 850 г. Главное — обеспечить тепловой комфорт (+26…28°C) и свободный доступ к воде. 2. Подростковый возраст (2–4 месяца) В этом возрасте поросенок активно растет, а его рацион обогащают белковыми компонентами. Средняя норма комбикорма — 1–1,5 кг в сутки, увеличиваясь каждые пять дней на 100 г. 3. Откорм (4–8 месяцев) На этом этапе свиньи уже формируют мышечную или жировую массу в зависимости от целей. Поросят кормят два раза в день, а количество корма увеличивается до 3,3 кг в сутки. — Понимание, сколько и какого корма требуется, помогает не только экономить деньги, но и улучшать качество продукции», — утверждает блогер. Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи? . Фото: 1MI Откорм на мясо, бекон и сало: как отличаются рационы? Чтобы добиться желаемого результата, кормление свиней регулируют по составу и калорийности. На мясо Для быстрого набора мышечной массы добавляют кукурузу, картофель, горох. Важно включать минеральные добавки, например, кальций или фосфор. Это улучшает обмен веществ и ускоряет рост.

На бекон Корма с ячменем и просом обеспечивают оптимальное соотношение мяса и жировой прослойки. Жир в рационе не должен превышать 4%.

На сало Откорм на сало делится на два этапа. Сначала используют сочные и грубые корма (траву, корнеплоды). Затем переходят на высококалорийные рационы с зерновыми отходами, чтобы свинья набирала жировую массу. Домашний комбикорм: экономия или риск? Фермеры, которые предпочитают готовить комбикорм самостоятельно, должны учитывать потребности свиней. Например, ячмень может составлять до 40% смеси, кукуруза — до 60%, а пшеница — до 50%. Важно следить за соотношением аминокислот. Основная добавка — лизин, незаменимая аминокислота для роста мышечной массы. Ее можно найти в специальных премиксах, которые добавляют в корм в пропорции 4–5%. Ранее эксперты рассказали, как спасти и уберечь куриц от блох. Эти добавки заставят ваших кур нестись, как летом — никто не верит Узнать подробнее Читайте также: Домашние животные вредны для детей, когда четвероногий друг может стать врагом? Тихие убийцы: популярные растения, которые медленно отравляют вас и ваших питомцев Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами