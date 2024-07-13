В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных

Ночью 13 июня, на улице Хохлова загорелись два сарая, огонь охватил площадь 15 кв. м. Пожарные МЧС России и местная добровольная пожарная команда прибыли на место происшествия и за 11 минут потушили пламя. Как известно, пострадавших людей нет.