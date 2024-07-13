В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Ночью 13 июня, на улице Хохлова загорелись два сарая, огонь охватил площадь 15 кв. м. Пожарные МЧС России и местная добровольная пожарная команда прибыли на место происшествия и за 11 минут потушили пламя. Как известно, пострадавших людей нет.
Трагедия не миновала животных, которые находились внутри сараев. В результате пожара погибли 15 индюшат, 15 утят, 20 кур, 18 цыплят и 50 кроликов.
На данным момент проводится расследование обстоятельств возгорания под руководством дознавателя МЧС России.