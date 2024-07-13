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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных

В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных

13 июля 2024, 11:15
Фото: МЧС России
В Бахмутском сельском поселении Куюргазинского района, сильный пожар охватил два сарая, сообщает МЧС по РБ.

Ночью 13 июня, на улице Хохлова загорелись два сарая, огонь охватил площадь 15 кв. м. Пожарные МЧС России и местная добровольная пожарная команда прибыли на место происшествия и за 11 минут потушили пламя. Как известно, пострадавших людей нет.

Трагедия не миновала животных, которые находились внутри сараев. В результате пожара погибли 15 индюшат, 15 утят, 20 кур, 18 цыплят и 50 кроликов.

На данным момент проводится расследование обстоятельств возгорания под руководством дознавателя МЧС России.

Фото: МЧС России
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