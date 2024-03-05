В Башкирии приняли закон о ликвидации скотомогильников

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект о запрете на создание новых скотомогильников, сообщили в пресс-службе Курултая. Отметим, на сегодняшний день в Башкирии насчитывается 877 действующих мест для захоронения сельскохозяйственных животных.
Комментируя инициативу, спикер Константин Толкачев отметил, что старые скотомогильники ликвидируют в течение 25 лет со дня прекращения их использования.
«Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на другие, более современные методы обращения с опасными биологическими отходами», — подчеркнул Толкачев.
Принять законопроект в окончательном чтении депутаты планируют в апреле этого года.