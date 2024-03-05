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В Башкирии запретят создавать новые скотомогильники

В Башкирии приняли закон о ликвидации скотомогильников

5 марта 2024, 05:46
Фото: FreePik

В Башкирии запретят создавать новые скотомогильники

В республике собираются отказаться от прежнего метода обращения с опаснми биологическими отходами.

Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект о запрете на создание новых скотомогильников, сообщили в пресс-службе Курултая. Отметим, на сегодняшний день в Башкирии насчитывается 877 действующих мест для захоронения сельскохозяйственных животных.

Комментируя инициативу, спикер Константин Толкачев отметил, что старые скотомогильники ликвидируют в течение 25 лет со дня прекращения их использования.

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«Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на другие, более современные методы обращения с опасными биологическими отходами», — подчеркнул Толкачев.

Принять законопроект в окончательном чтении депутаты планируют в апреле этого года.

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#Башкирия#Уфа#Законопроект#Запрет#Сельскохозяйственные животные#Скотомогильники
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