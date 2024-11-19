5 ошибок, которые убивают яйценоскость зимой — срочно проверьте свой курятник!

Когда температура за окном опускается ниже нуля, многие заводчики замечают, что их куры начинают нестись хуже. Что происходит в организме птицы зимой и как не только сохранить яйценоскость, но и сделать её продуктивнее?

Зимние холода — это стресс не только для людей, но и для животных. Для кур, особенно несушек, снижение температуры и недостаток света становятся серьёзным вызовом. От их содержания напрямую зависит продуктивность, здоровье и даже выживаемость. Если в тёплое время года птицы могут получать необходимые витамины и энергию с помощью солнечного света и свободного выгула, то зимой приходится полностью полагаться на заводчиков. Неправильный подход может привести к снижению яйценоскости, заболеваниям и даже гибели птиц. Как же избежать таких проблем? Ниже мы разберём ключевые аспекты содержания кур зимой: от утепления курятника до организации их рациона. 1. Создаём тёплый и уютный курятник Зимой тепло для кур — главный приоритет. Температура в курятнике должна держаться на уровне +10–15 °C, чтобы птицы чувствовали себя комфортно. Самый простой способ сохранить тепло — это правильно подготовить курятник. Для пола рекомендуется использовать глубокую подстилку из опилок или соломы. Она не только утепляет помещение, но и благодаря разложению отходов жизнедеятельности выделяет дополнительное тепло. Важно регулярно добавлять свежий материал, чтобы слой оставался рыхлым. Особое внимание стоит уделить стенам и окнам: щели и сквозняки — главные враги здоровья птиц. Закрыть их можно с помощью пенопласта, минеральной ваты или полиэтиленовой плёнки. Для тех, кто живёт в регионах с особенно суровыми зимами, дополнительно используют обогреватели. — Мы рекомендуем устанавливать инфракрасные обогреватели, так как они безопаснее для кур и эффективно прогревают помещение, — делится опытом эксперт компании «Курочка». Создаём тёплый и уютный курятник . Фото: Изображение Midjourney 2. Свет как источник энергии и продуктивности Световой день зимой сокращается, что влияет на биологические часы кур. Для поддержания яйценоскости рекомендуется использовать искусственное освещение. Оптимальный световой день для несушек — 12–14 часов. Заводчики часто выбирают светодиодные или люминесцентные лампы. Их размещают в недоступных для птиц местах, чтобы предотвратить повреждения. Освещение включают в ранние утренние часы (около 6 утра) и оставляют до рассвета, а вечером — с наступлением сумерек до 20–21 часа. — Свет — это не просто способ повысить яйценоскость. Он улучшает аппетит и настроение кур, — отмечает опытный птицевод из компании «Курочка». 3. Чистота — залог здоровья Зимой особенно важно следить за гигиеной в курятнике. Грязь, влажность и мусор создают идеальную среду для размножения бактерий, которые могут вызвать заболевания у кур. Подстилку нужно регулярно рыхлить и пополнять, чтобы она оставалась сухой. Кормушки и поилки также требуют особого внимания: их необходимо мыть ежедневно, чтобы избежать застоя воды и порчи корма. — Чистота кормушек и поилок — это первый шаг к здоровью птиц, — подчёркивают эксперты. Чистота — залог здоровья . Фото: 1MI 4. Можно ли выгуливать кур зимой? Хотя зимой многие заводчики избегают прогулок для своих кур, это не всегда оправдано. Физическая активность помогает птицам поддерживать здоровье. Но важно помнить о температурных ограничениях: прогулки возможны при морозах до -10 °C. Перед выгулом стоит очистить территорию от снега и постелить солому или сено, чтобы лапы кур не соприкасались с холодной поверхностью. Продолжительность таких прогулок не должна превышать двух часов. После прогулки можно поставить в курятнике ёмкости с песком: куры будут чистить свои перья, избавляясь от загрязнений. 5. Особенности питания зимой В зимний период рацион кур становится ещё более важным, так как птицы тратят много энергии на поддержание тепла. Кормить их нужно минимум два-три раза в день, увеличив порции. Основу питания составляют зерновые культуры, которые обеспечивают калорийность. Утром можно добавлять влажные мешанки, обогащённые витаминами, мелом или костной мукой. Для поддержания яйценоскости рекомендуют добавлять в рацион сушёную траву, овощи (морковь, свёклу), а также семечки. Эти продукты восполняют нехватку витаминов и микроэлементов. Мнение заводчиков Некоторые птицеводы делятся своими хитростями. — Когда не успеваю заготовить песок, бью бутылки из-под вина. Удивительно, но куры чистят перья, и осколков не остаётся! , — пишет один из пользователей. Другой комментатор, Светлана Иванова, отмечает: — Куры любят яблоки, но важно не переборщить, так как избыток сахаров может негативно сказаться на их здоровье. Эти добавки заставят ваших кур нестись, как летом — никто не верит Узнать подробнее Читайте также: Слоны не забывают: эти животные могут помнить своих смотрителей десятилетиями! Домашние животные вредны для детей, когда четвероногий друг может стать врагом? Тихие убийцы: популярные растения, которые медленно отравляют вас и ваших питомцев