Рудник "Пионер"

Поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер» в Приамурье прекращены

Поиски, продолжавшиеся порядка двух недель, прекращены из-за риска повторного обвала горной массы и затопления, сообщает РИА со ссылкой на АО «Покровский рудник».