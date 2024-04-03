mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рудник "Пионер"

Выбрать дату
3 апреля 2024
Главный инженер рудника «Пионер», в котором пропали вахтовики из Башкирии, арестован
По мнению следователей, главный инженер должен был принять меры для осушения карьера, находящегося над шахтой.
3 апреля 2024, 08:43
2 апреля 2024
Руководство Башкирии выразило слова сочувствия семьям горняков, пропавших на руднике
2 апреля 2024, 05:14
Новое уголовное дело заведено из-за пропажи горняков из Башкирии на руднике «Пионер»
2 апреля 2024, 04:34
1 апреля 2024
Поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер» в Приамурье прекращены
Поиски, продолжавшиеся порядка двух недель, прекращены из-за риска повторного обвала горной массы и затопления, сообщает РИА со ссылкой на АО «Покровский рудник».
1 апреля 2024, 08:29
31 марта 2024
Операция по спасению горняков из Башкирии: что известно на данный момент
В горных выработках обнаружена вода. Судьба 13 шахтёров неизвестна уже 13 дней.
31 марта 2024, 08:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика