Поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер» в Приамурье прекращены

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области, где искали 13 шахтеров, пятеро из которых — уроженцы Башкирии. Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой.
Отмечается, что решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Компания намерена оказать помощь семьям горняков, выплатив единовременно годовой заработок шахтера каждому члену семьи, их детям далее будут выплачивать среднемесячный заработок вплоть до совершеннолетия.
Напомним, обрушение горных пород на руднике произошло в понедельник, 18 марта. Золотой рудник в Зейском районе региона, по данным РИА Новости, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли. В связи с этим в Приамурье введён региональный режим ЧС.