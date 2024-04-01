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Поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер» в Приамурье прекращены

Поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер» в Приамурье прекращены

1 апреля 2024, 08:29
Фото: ТАСС / МЧС России
Поиски, продолжавшиеся порядка двух недель, прекращены из-за риска повторного обвала горной массы и затопления, сообщает РИА со ссылкой на АО «Покровский рудник».

Принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области, где искали 13 шахтеров, пятеро из которых — уроженцы Башкирии. Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой.

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Отмечается, что решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Компания намерена оказать помощь семьям горняков, выплатив единовременно годовой заработок шахтера каждому члену семьи, их детям далее будут выплачивать среднемесячный заработок вплоть до совершеннолетия.

Напомним, обрушение горных пород на руднике произошло в понедельник, 18 марта. Золотой рудник в Зейском районе региона, по данным РИА Новости, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли. В связи с этим в Приамурье введён региональный режим ЧС.

#Общество#Происшествия#Азамат Нухов#Вахта#Рудник "Пионер"
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