Поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер» в Приамурье прекращены

Напомним, обрушение горных пород на руднике произошло в понедельник, 18 марта. Золотой рудник в Зейском районе региона, по данным РИА Новости, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли. В связи с этим в Приамурье введён региональный режим ЧС.