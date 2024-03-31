Операция по спасению горняков из Башкирии: что известно на данный момент

Напомним, 18 марта на руднике «Пионер» произошёл обвал горных пород из-за прорыва воды из соседнего карьера. Под завалами могут находиться 5 шахтёров из Сибая и Учалов. Общее число пропавших рабочих — 13 человек. Следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудников Ростехнадзора, закрывших глаза на нарушения в деятельности рудника. Был арестован начальник рудника «Пионер», принадлежащего АО «Покровский рудник», который, в свою очередь, является активом УГМК.