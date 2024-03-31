Операция по спасению горняков из Башкирии: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области рассказала о ходе операции по спасению рабочих на руднике «Пионер».
Напомним, 18 марта на руднике «Пионер» произошёл обвал горных пород из-за прорыва воды из соседнего карьера. Под завалами могут находиться 5 шахтёров из Сибая и Учалов. Общее число пропавших рабочих — 13 человек. Следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудников Ростехнадзора, закрывших глаза на нарушения в деятельности рудника. Был арестован начальник рудника «Пионер», принадлежащего АО «Покровский рудник», который, в свою очередь, является активом УГМК.
На данный момент продолжается бурение скважин для разведки шахты «Бахмут», в которой работали вахтовики из Башкирии. Пятая и шестая скважины дошли до горных выработок. Обследование с помощью видеокамер и измерительных приборов показали, что выработки заполнены водой, глиной и льдом. Таким образом, горные выработки 5 горизонтов оказались под водой, глиной и льдом.
Три скважины бурятся в нижних горизонтах.
Ранее мы рассказывали о рабочих из Сибая и Учалов, которые поехали на Дальний Восток и оказались в руднике «Пионер».