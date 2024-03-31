mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В ещё двух скважинах рудника, где трудились горняки из Башкирии, обнаружена вода

Операция по спасению горняков из Башкирии: что известно на данный момент

31 марта 2024, 08:41

В ещё двух скважинах рудника, где трудились горняки из Башкирии, обнаружена вода

В горных выработках обнаружена вода. Судьба 13 шахтёров неизвестна уже 13 дней.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области рассказала о ходе операции по спасению рабочих на руднике «Пионер».

Напомним, 18 марта на руднике «Пионер» произошёл обвал горных пород из-за прорыва воды из соседнего карьера. Под завалами могут находиться 5 шахтёров из Сибая и Учалов. Общее число пропавших рабочих — 13 человек. Следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудников Ростехнадзора, закрывших глаза на нарушения в деятельности рудника. Был арестован начальник рудника «Пионер», принадлежащего АО «Покровский рудник», который, в свою очередь, является активом УГМК.

В Амурской области завели уголовное дело из-за обвала рудника с горняками из Башкирии
Узнать подробнее

На данный момент продолжается бурение скважин для разведки шахты «Бахмут», в которой работали вахтовики из Башкирии. Пятая и шестая скважины дошли до горных выработок. Обследование с помощью видеокамер и измерительных приборов показали, что выработки заполнены водой, глиной и льдом. Таким образом, горные выработки 5 горизонтов оказались под водой, глиной и льдом.

Три скважины бурятся в нижних горизонтах.

Ранее мы рассказывали о рабочих из Сибая и Учалов, которые поехали на Дальний Восток и оказались в руднике «Пионер».

Что известно о горняках из Башкирии, попавших под завалы в Амурской области
Узнать подробнее
#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Амурская область#Шахтёры#Рудник "Пионер"
Подпишитесь
Срочно. В Уфе пропали два подростка
Сегодня, 06:56
Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
Сегодня, 05:37
Водитель «Башавтотранса» и сиделка: сколько рабочих погибло в Башкирии в марте
Сегодня, 04:45
Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:23
«Все погибли»: Глава района в Башкирии прокомментировал пожар, унёсший жизни 2 детей
Сегодня, 05:46
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта
29 марта, 10:11
"