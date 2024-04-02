Новое уголовное дело заведено из-за пропажи горняков из Башкирии на руднике «Пионер»

Напомним, 18 марта произошёл обвал горных пород в Зейском округе Амурской области. В шахте «Бахмут» рудника «Пионер» работали 13 горняков, 5 из которых — жители Сибая и Учалов. Все рабочие оказались заблокированы из-за завала — их судьба до сих пор неизвестна, высока вероятность того, что их затопило водой, прорвавшейся из карьера по соседству. 1 апреля было объявлено о прекращении попыток найти шахтёров из-за угрозы для спасателей. Власти Республики Башкортостан публично не высказывались о произошедшем.