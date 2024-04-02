Новое уголовное дело заведено из-за пропажи горняков из Башкирии на руднике «Пионер»

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Сотрудники следственного управления СК России по Амурской области завели ещё одно уголовное дело из-за аварии на руднике «Пионер». Ранее дело было заведено на директора рудника.
Напомним, 18 марта произошёл обвал горных пород в Зейском округе Амурской области. В шахте «Бахмут» рудника «Пионер» работали 13 горняков, 5 из которых — жители Сибая и Учалов. Все рабочие оказались заблокированы из-за завала — их судьба до сих пор неизвестна, высока вероятность того, что их затопило водой, прорвавшейся из карьера по соседству. 1 апреля было объявлено о прекращении попыток найти шахтёров из-за угрозы для спасателей. Власти Республики Башкортостан публично не высказывались о произошедшем.
В пресс-службе следственного управления СК России по Амурской области сообщили о задержании главного инженера рудника «Пионер». Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ (статья 216 УК РФ). Проведённые на предприятии обыски привели к изъятию документов, выемке документов о проведённых мерах контроля. Потерпевшей стороной выставлены родственники шахтёров.
Кроме того, в числе первых под уголовное дело попали сотрудники Ростехнадзора, которые не закрыли шахту после проверок, на что имели основание. Нам удалось выяснить, что рудник «Пионер» является активом медной империи УГМК, бенефициарами которой ранее были Андрей Бокарёв и Искандер Махмудов. Разрешение на передачу шахты из рук британских офшоров Уральской горно-металлургической компании подписал Владимир Путин.
Ранее мы рассказывали биографии башкирских горняков. Кто-то увлекался рок-музыкой, у кого-то — десятилетний опыт работы на рудниках.