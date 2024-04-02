Руководство Башкирии выразило слова сочувствия семьям горняков, пропавших на руднике

Также Mkset.ru стало известно о мерах поддержки, которые получат семьи, если рабочих рудника признают погибшими. Семьи, в которых есть дети до 18 лет и студенты очной формы обучения до 23 лет будут получать пенсию по потере кормильца. АО «Покровский рудник», которому принадлежит рудник «Пионер», собирается выплатить всем членам семьи шахтёров годовой заработок одного горняка. А их детям обещают получение ежемесячного заработка вплоть до совершеннолетия. На другую помощь семьи вахтовиков смогут рассчитывать, обратившись к властям региона.