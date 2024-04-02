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Руководство Башкирии впервые прокомментировало аварию на руднике «Пионер»

Руководство Башкирии выразило слова сочувствия семьям горняков, пропавших на руднике

2 апреля 2024, 05:14
Фото: 1MI

Руководство Башкирии впервые прокомментировало аварию на руднике «Пионер»

В случая признания вахтовиков погибшими, несовершеннолетние дети будут получать пенсию по потере кормильца.

Глава Башкирии выразил слова сочувствия в связи с аварией на руднике «Пионер», на котором под завалами остались 5 горняков из Башкирии. Об этом Mkset.ru рассказали в пресс-службе администрации главы.

1 апреля было принято решение остановить поисковые работы на руднике «Пионер». 18 марта там произошло обрушение горных пород и прорыв воды из соседнего карьера. В результате заблокированными остались 5 шахтёров из Сибая и Учалов.

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В администрации главы республики отметили, что власти Сибая и Учалинского района связались с родственниками шахтёров с началом спасательной операции. Руководство республики совместно с рудником «Пионер» и администрацией Амурской области уточнило список шахтёров из Башкирии, работающих на шахте. Также взаимодействие осуществлялось по вопросам о необходимой помощи.

Также Mkset.ru стало известно о мерах поддержки, которые получат семьи, если рабочих рудника признают погибшими. Семьи, в которых есть дети до 18 лет и студенты очной формы обучения до 23 лет будут получать пенсию по потере кормильца. АО «Покровский рудник», которому принадлежит рудник «Пионер», собирается выплатить всем членам семьи шахтёров годовой заработок одного горняка. А их детям обещают получение ежемесячного заработка вплоть до совершеннолетия. На другую помощь семьи вахтовиков смогут рассчитывать, обратившись к властям региона.

— Глава Башкортостана выражает искренние слова сочувствия родным и близким горняков в связи с печальной новостью после завершения спасательной операции в Амурской области.

Вопрос извлечения тел горняков из-под завалов находится в компетенции МЧС и будет решаться в зависимости от условий безопасности в шахте.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Амурская область#Рудник "Пионер"
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