Главный инженер рудника «Пионер», в котором пропали вахтовики из Башкирии, арестован

Также предъявлено обвинение двум сотрудникам Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерти двух или более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ). Следователи считают, что во время проверок в 2022 и 2023 году сотрудники Ростехнадзора не выявили серьёзных нарушений правил промышленной безопасности (связанных с тем же самым карьером) и не приостановили работу шахты, на что имели право. Старший инспектор Ростехнадзора будет находиться за решёткой до 25 мая 2024 года.