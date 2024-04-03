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Суд арестовал главного инженера рудника, в котором пропали горняки из Башкирии

Главный инженер рудника «Пионер», в котором пропали вахтовики из Башкирии, арестован

3 апреля 2024, 08:43

Суд арестовал главного инженера рудника, в котором пропали горняки из Башкирии

По мнению следователей, главный инженер должен был принять меры для осушения карьера, находящегося над шахтой.

Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу, сообщает прокуратура Амурской области. В понедельник на него завели уголовное дело.

Речь идёт о руднике в Амурской области, в которой 18 марта в результате обрушения горных пород оказались заблокированы 13 шахтёров. 5 из них — рабочие из Сибая и Учалов. Спасательная операция не привела к успеху, поиски горняков прекращены из-за риска обвала породы. Ранее мы рассказывали о шахтёрах из Башкирии.

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Главного инженера рудника «Пионер», который принадлежит АО «Покровский рудник» (актив ОАО УГМК, крупнейшего производителя меди в России), обвиняют в нарушении требований безопасности при ведении работ, которая повлекла смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ).

По мнению следствия, главный инженер должен был принять меры по осушению карьера, расположенного над шахтой. В отработанном карьере накапливались грунтовые и дождевые воды. Из-за этого вода прорвалась из чаши карьера, что привело к обвалу горных пород.

Суд назначил ему арест сроком до 19 мая 2024 года (на время расследования). Ранее был арестован директор рудника «Пионер».

Также предъявлено обвинение двум сотрудникам Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерти двух или более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ). Следователи считают, что во время проверок в 2022 и 2023 году сотрудники Ростехнадзора не выявили серьёзных нарушений правил промышленной безопасности (связанных с тем же самым карьером) и не приостановили работу шахты, на что имели право. Старший инспектор Ростехнадзора будет находиться за решёткой до 25 мая 2024 года.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Амурская область#Рудник "Пионер"
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