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Ростовская область

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Март
Более 42`000 жителей Башкирии запретили себе кредиты
4 марта, 10:51
Сентябрь 2024
Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом
25 сентября 2024, 17:09
Видео. В Уфе задымился трамвай
Кадры случившегося публикуют очевидцы в соцсетях в среду, 4 октября.
4 сентября 2024, 15:40
Уфимский поезд загорелся на юге России
2 сентября 2024, 08:19
Август 2024
Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии
15 августа 2024, 19:28
Башкирский мёд снова в центре внимания
14 августа 2024, 07:26

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