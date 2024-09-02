Уфимский поезд загорелся на юге России

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В понедельник, 2 сентября, в 7:41 по московскому времени произошло возгорание вентиляционного устройства в одном из вагонов пассажирского поезда N454, следовавшего из Новороссийска в Уфу.
По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, пожар был быстро локализован и ликвидирован уже к 08:20 мск. В результате происшествия никто не пострадал. Все пассажиры были оперативно пересажены на свободные места внутри состава.
Тем не менее, инцидент вызвал задержку отправления поезда — он покинул станцию с опозданием более чем на два с половиной часа. На месте происшествия планируется отцепка неисправного вагона для дальнейшего расследования причин возгорания.
Напомним, в Башкирии электричка загорелась на ходу в Гафурийском районе.