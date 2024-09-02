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Уфимский поезд загорелся на юге России

Уфимский поезд загорелся на юге России

2 сентября 2024, 08:19
Фото: 1MI
В Ростовской области на станции «Разъезд Мелиоративный» произошло возгорание вентиляции в вагоне пассажирского поезда, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В понедельник, 2 сентября, в 7:41 по московскому времени произошло возгорание вентиляционного устройства в одном из вагонов пассажирского поезда N454, следовавшего из Новороссийска в Уфу.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, пожар был быстро локализован и ликвидирован уже к 08:20 мск. В результате происшествия никто не пострадал. Все пассажиры были оперативно пересажены на свободные места внутри состава.

Тем не менее, инцидент вызвал задержку отправления поезда — он покинул станцию с опозданием более чем на два с половиной часа. На месте происшествия планируется отцепка неисправного вагона для дальнейшего расследования причин возгорания.

Напомним, в Башкирии электричка загорелась на ходу в Гафурийском районе.

В Башкирии на ходу загорелась электричка
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