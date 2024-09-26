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Романтика

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Сентябрь
Жители Башкирии закрутили роман на СВО
26 сентября, 04:26
Парень заплатил за свидание почти ₽40000
19 сентября, 08:51
Секс-символ кино едет в Уфу
10 сентября, 12:49
Август
Видео. Косолапого романтика засняли в Башкирии
30 августа, 12:13
В Уфе запустят поэтический шоу-трамвай
26 августа, 07:46
Видео. Уфа танцует под дождем
Город купался не только в ливне в четверг, 8 августа, но и лучах любви, сообщают в соцсетях.
9 августа, 09:04
Июль
Уфа превратилась в Сайлент Хилл
Погружение города в дымку летнего тумана записала камера видеонаблюдения на высотке.
19 июля, 06:55

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