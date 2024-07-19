Уфа превратилась в Сайлент Хилл

Прогноз на четверг-пятницу, 18–19 июля, данный синоптиками, сбылся. Башкирию накрыл туман. Вместе с регионом в романтичную летнюю дымку погрузилась и Уфа. Захватывающие кадры в timelapse сняла камера видеонаблюдения, установленная на высокой точке Уфы. В ускоренной перемотке видно, как Уфу окутывает плотный туман. На его фоне меркнет даже зловещая дождевая туча, занимавшая часть кадра до того, как на город опустилась дымка. В эти моменты Уфа стала напоминать локации известного кинофильма «Сайлент Хилл».