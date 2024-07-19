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Уфа превратилась в Сайлент Хилл

Уфа превратилась в Сайлент Хилл

19 июля 2024, 06:55
Погружение города в дымку летнего тумана записала камера видеонаблюдения на высотке.

Прогноз на четверг-пятницу, 18–19 июля, данный синоптиками, сбылся. Башкирию накрыл туман. Вместе с регионом в романтичную летнюю дымку погрузилась и Уфа. Захватывающие кадры в timelapse сняла камера видеонаблюдения, установленная на высокой точке Уфы. В ускоренной перемотке видно, как Уфу окутывает плотный туман. На его фоне меркнет даже зловещая дождевая туча, занимавшая часть кадра до того, как на город опустилась дымка. В эти моменты Уфа стала напоминать локации известного кинофильма «Сайлент Хилл».

Видео: <a href="https://t.me/videodozor">https://t.me/videodozor</a>

Напомним, что при тумане традиционно ухудшается видимость на дорогах. В таких погодных условиях водителям стоит быть предельно внимательными, не пренебрегать соблюдением дистанции и требованиями соблюдения скоростного режима.

Добавим, что в четверг, 18 июля, Башкирию накрыл невиданный град. Ледяные осадки доставили проблемы садоводам и огородникам.

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