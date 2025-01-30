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Птица

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2025
«Никого нет дома» — действительно ли страусы прячут голову в песок?
30 января, 10:30
2024
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
2 сентября 2024, 18:46
Рогатого жаворонка заметили в национальном парке «Башкирия»
В соцсетях сотрудники парка рассказали оь отличительных особенностях птицы.
18 апреля 2024, 06:52
Убытки птицефабрики в Башкирии выросли почти в 13,5 раза после вспышки гриппа
Чистый убыток птицефабрики «Башкирская» в минувшем году составил 735 млн рублей.
2 апреля 2024, 12:24
«Письма из Хогвартса?»: уфимцы рассказывают о встречах с совами
За последний месяц в Уфе зарегистрировали ряд случаев, когда горожане встречались с совами. Своими историям горожане делились в соцсетях.
20 февраля 2024, 15:06
2023
Измазанную битумом птицу из красной книги нашли в Уфе
Краснокнижного орла-могильника обнаружили сегодня в промзоне в Орджоникидзевском районе города.
30 сентября 2023, 13:22

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