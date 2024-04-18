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Updated Сегодня, 07:18

Рогатого жаворонка заметили в национальном парке «Башкирия»

Рогатого жаворонка заметили в национальном парке «Башкирия»

18 апреля 2024, 06:52
Фото: Национальный парк «Башкирия»
В соцсетях сотрудники парка рассказали оь отличительных особенностях птицы.
Сюжет
Птица

Рогатый жаворонок попал в объектив фотоловушки в нацпапке «Башкирия». Отмечается, что по внешнему виду юных птиц сложно отличить от воробья.

«Нам встретился, по всей видимости, подросток. У взрослых птиц тоненькие пёрышки образуют на голове „рожки“. Клюв у них короткий, на лице — черная маска. Рогатый жаворонок чуть крупнее воробья, зимовать улетает в теплые края. У нас он был пролетом», — сообщили в соцсетях национального парка.
#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Животные#Дикая природа#Природа#Парк#Птица
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