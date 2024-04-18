Рогатого жаворонка заметили в национальном парке «Башкирия»

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Рогатый жаворонок попал в объектив фотоловушки в нацпапке «Башкирия». Отмечается, что по внешнему виду юных птиц сложно отличить от воробья.
«Нам встретился, по всей видимости, подросток. У взрослых птиц тоненькие пёрышки образуют на голове „рожки“. Клюв у них короткий, на лице — черная маска. Рогатый жаворонок чуть крупнее воробья, зимовать улетает в теплые края. У нас он был пролетом», — сообщили в соцсетях национального парка.