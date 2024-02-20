«Письма из Хогвартса?»: уфимцы рассказывают о встречах с совами

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Один из них случился в сквере Нестерова. В комментариях пользователи рассказали, что после этого птицу застали на территории детского сада. Горожане гадают, нужно ли кормить и согревать их в данном случае.
В конце января длиннохвостая неясыть совершила «жесткую посадку» в аэропорту. Сотрудники наблюдали, как птица серьезно ударилась во время приземления. Однако ее удалось спасти, она идет на поправку.
Руководитель центра реабилитации диких животных «Пиф и Пуф» Дмитрий Стрельников объяснял порталу «Вся Уфа», что чаще всего попадаются особи вида Уральская неясыть. Оказалось, что какая-то часть птиц уже жила в городе и не прилетели из вырубленного леса.
Орнитолог Ростислав Гизатулин недавно обнаружил и сфотографировал на территории Уфы редкую, находящуюся в красной книге Башкирии, бородатую неясыть. Она была в 100 метрах от специалиста. Для ее поиска пришлось собрать небольшую экспедицию, запастись чаем и перекусом на день, встать на лыжи и перейти замерзшую реку.