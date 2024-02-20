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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

«Письма из Хогвартса?»: уфимцы рассказывают о встречах с совами

«Письма из Хогвартса?»: уфимцы рассказывают о встречах с совами

20 февраля 2024, 15:06
Фото: Ростислав Гизатулин
За последний месяц в Уфе зарегистрировали ряд случаев, когда горожане встречались с совами. Своими историям горожане делились в соцсетях.

Один из них случился в сквере Нестерова. В комментариях пользователи рассказали, что после этого птицу застали на территории детского сада. Горожане гадают, нужно ли кормить и согревать их в данном случае.

В конце января длиннохвостая неясыть совершила «жесткую посадку» в аэропорту. Сотрудники наблюдали, как птица серьезно ударилась во время приземления. Однако ее удалось спасти, она идет на поправку.

Руководитель центра реабилитации диких животных «Пиф и Пуф» Дмитрий Стрельников объяснял порталу «Вся Уфа», что чаще всего попадаются особи вида Уральская неясыть. Оказалось, что какая-то часть птиц уже жила в городе и не прилетели из вырубленного леса.

Орнитолог Ростислав Гизатулин недавно обнаружил и сфотографировал на территории Уфы редкую, находящуюся в красной книге Башкирии, бородатую неясыть. Она была в 100 метрах от специалиста. Для ее поиска пришлось собрать небольшую экспедицию, запастись чаем и перекусом на день, встать на лыжи и перейти замерзшую реку.

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#Уфа#Окружающая среда#Птица#Марина Шорина
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