«Письма из Хогвартса?»: уфимцы рассказывают о встречах с совами

Орнитолог Ростислав Гизатулин недавно обнаружил и сфотографировал на территории Уфы редкую, находящуюся в красной книге Башкирии, бородатую неясыть. Она была в 100 метрах от специалиста. Для ее поиска пришлось собрать небольшую экспедицию, запастись чаем и перекусом на день, встать на лыжи и перейти замерзшую реку.