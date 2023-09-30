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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 15:57

Измазанную битумом птицу из красной книги нашли в Уфе

Измазанную битумом птицу из красной книги нашли в Уфе

30 сентября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Краснокнижного орла-могильника обнаружили сегодня в промзоне в Орджоникидзевском районе города.

На место, где была найдена птица, выехали сотрудники реабилитационного центра редких диких животных «ПИН и ПУФ». Как они сообщили в своём телеграм-канале, состояние орла крайне тяжёлое, поскольку тот пытался очистить прилипший битум самостоятельно, чем занёс его ещё и внутрь организма, вызвав сильнейшую интоксикацию. Даже если очистить продукт с перьев и кожи, что вполне реально, так как подобный опыт уже был, шансы на выживание крайне малы.

Видео: «ПИН и ПУФ» || t.me/pinipuff

Сейчас птица находится в пути к центру реабилитации, где ей будет предоставлен весь необходимый уход.

Напомним, что в начале августа с птицами данного вида уже происходило трагическое происшествие. Тогда были найдены два молодых орла-могильника, один из которых уже был мёртв. Второму же потребовалась помощь специалиста.

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