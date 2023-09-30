Измазанную битумом птицу из красной книги нашли в Уфе

На место, где была найдена птица, выехали сотрудники реабилитационного центра редких диких животных «ПИН и ПУФ». Как они сообщили в своём телеграм-канале, состояние орла крайне тяжёлое, поскольку тот пытался очистить прилипший битум самостоятельно, чем занёс его ещё и внутрь организма, вызвав сильнейшую интоксикацию. Даже если очистить продукт с перьев и кожи, что вполне реально, так как подобный опыт уже был, шансы на выживание крайне малы.