Глава минздрава Башкирии назвал факторы, негативно влияющие на психику

Среди них — рациональное питание, сон не менее семи-восьми часов в сутки, физическая активность и соблюдение work-life balance — баланса между работой и личной жизнью. Рекомендуется также не подавлять свои эмоции, а открыто выражать их, проводить больше времени с близкими людьми, а также отказаться от навешивания ярлыков на себя и на других людей. Подчеркивается, что если вы испытываете затруднения, то стоит обратиться к специалистам.