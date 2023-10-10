Глава минздрава Башкирии назвал факторы, негативно влияющие на психику

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Сегодня, 10 октября, традиционно отмечается Всемирный день психического здоровья. В связи с этим глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин рассказал в своих соцсетях о нескольких способах улучшения психоэмоционального состояния.
Так, формированию расстройств психики могут способствовать информационные перегрузки, различные стрессовые ситуации, а также политические и экономические катаклизмы. Однако, по мнению экспертов, избежать этого можно, придерживаясь нескольких правил.
Среди них — рациональное питание, сон не менее семи-восьми часов в сутки, физическая активность и соблюдение work-life balance — баланса между работой и личной жизнью. Рекомендуется также не подавлять свои эмоции, а открыто выражать их, проводить больше времени с близкими людьми, а также отказаться от навешивания ярлыков на себя и на других людей. Подчеркивается, что если вы испытываете затруднения, то стоит обратиться к специалистам.
Следование перечисленным выше рекомендациям может положительно сказаться на эмоциональном состоянии, а также снизить риски вероятности развития заболеваний психики.