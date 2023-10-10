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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Глава минздрава Башкирии назвал факторы, негативно влияющие на психику

Глава минздрава Башкирии назвал факторы, негативно влияющие на психику

10 октября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Айрат Рахматуллин также рассказал о способах улучшения своего эмоционального состояния

Сегодня, 10 октября, традиционно отмечается Всемирный день психического здоровья. В связи с этим глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин рассказал в своих соцсетях о нескольких способах улучшения психоэмоционального состояния.

Так, формированию расстройств психики могут способствовать информационные перегрузки, различные стрессовые ситуации, а также политические и экономические катаклизмы. Однако, по мнению экспертов, избежать этого можно, придерживаясь нескольких правил.

Среди них — рациональное питание, сон не менее семи-восьми часов в сутки, физическая активность и соблюдение work-life balance — баланса между работой и личной жизнью. Рекомендуется также не подавлять свои эмоции, а открыто выражать их, проводить больше времени с близкими людьми, а также отказаться от навешивания ярлыков на себя и на других людей. Подчеркивается, что если вы испытываете затруднения, то стоит обратиться к специалистам.

Следование перечисленным выше рекомендациям может положительно сказаться на эмоциональном состоянии, а также снизить риски вероятности развития заболеваний психики.

#Общество#Медицина#Минздрав#Психология#Азамат Нухов#Психологическое здоровье#Медикаменты
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