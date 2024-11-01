Уфимка похудела на 25 кг из-за отказа от голодовки

Posted 1 ноября, 11:32
Published 1 ноября, 11:32
Modified 1 ноября, 11:36
Updated 1 ноября, 11:36
Вопрос красоты является очень щепетильной темой и не каждый захочет ее затрагивать, стесняясь своих недостатков. Вот и Екатерине Раяновой пришлось пройти путь проб и ошибок, чтобы получить желаемую форму и почувствовать себя уверенней.
История похудения началась после разговора Екатерины с мужем и решением попробовать занятия с тренером. Хоть и женщина себя чувствовала неплохо и смирилась с лишними килограммами, она смогла преодолеть неуверенность в себе и опыт неудачных тренировок.
Первый шаг был сделан и женщина начала заниматься с тренером. Следуя инструкциям и рекомендациям, Екатерина не видела результатов, и ее мотивация начала пропадать с каждым днем. Приходя в фитнес-зал и видя стройных девушек, ей казалось, что она как белая ворона с крупными руками и животиком. В итоге, попрощавшись с тренером, занятия были окончены. Были и бесплодные попытки строгих диет и даже голодовок.
Желая помочь своей супруге, муж героини смог найти профессионального тренера и вернуть любимой желание достигнуть результатов, изменив себя к лучшему. Для начала тренер подобрал щадящий план тренировок для организма, чтобы избежать травм, ведь на тот момент у Екатерины был вес 90 кг. К тренировкам была добавлена ежедневная активность в виде прогулки: сначала 10 тысяч шагов, потом 20 тысяч и т. д.
— Екатерина выполняла все рекомендации, которые были ей назначены. Был также проштудирован рацион питания, от которого был выстроен план преображения. Если она любит употреблять хлеб, то пусть ест дальше, ничего не будет плохого в этом и отказываться навсегда от него нет смысла. Нужно просто понимать, что если ты любишь есть мучное, значит, нужно любить и двигать своими ножками для поддержки своей формы, — отметил тренер Денис.
После длительных тренировок уже через несколько месяцев женщина смогла сбросить 25 килограммов лишнего веса и с удовольствием продолжать тренировки, желая становиться все лучше с каждым занятием.
— Самым тяжелым было избавить от первых 10 кг, когда вера в себя еще не была найдена. Опорой и поддержкой в тяжелой борьбе с собой стал Денис, который видел потенциал и радовался совместно успехам. Особенно была важна поддержка, когда вес сначала снижался, а потом за день поднимался на 800 грамм. Но правильные слова и поддержка помогли сосредоточиться на тренировках и на будущих результатах. — поделилась Екатерина.
Многие специалисты рекомендуют начинающим начинать тренировки совместно с тренером для построения правильного плана занятий и достижения эффективности, а также четко поставить перед собой цель. Если человек будет бездумно заниматься, гонясь за трендами хождения в зал, то в ближайшее время занятия будут брошены и появится разочарование.
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