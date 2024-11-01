Уфимка похудела на 25 кг из-за отказа от голодовки

Первый шаг был сделан и женщина начала заниматься с тренером. Следуя инструкциям и рекомендациям, Екатерина не видела результатов, и ее мотивация начала пропадать с каждым днем. Приходя в фитнес-зал и видя стройных девушек, ей казалось, что она как белая ворона с крупными руками и животиком. В итоге, попрощавшись с тренером, занятия были окончены. Были и бесплодные попытки строгих диет и даже голодовок.