Работнику сахарного завода в Башкирии оторвало руку

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Альшеевском районе 39-летний рабочий сахарного завода остался без руки.
Работник цеха по сушке жома обратил внимание на посторонний шум, исходящий из ворошителя шума. Слесарь-ремонтник решил найти источник неприятного звука и тем самым исследовать причину поломки оборудования. Как только он снял крышку ворошителя, в локоть левой руки ударил вращающийся шнек.
Бедолагу отправили в Раевскую ЦРБ без руки. Ему диагностировали травматическую ампутацию левого локтевого сустава с отрывом мягких тканей. В медучреждении нам сообщили, что мужчину перевели в травматологическое отделение Городскую больницу №1 Стерлитамака.
Работодатель известил о тяжёлой травме Гострудинспекцию, которая определит обстоятельства и причины инцидента.
ООО «Раевсахар», где произошёл несчастный случай, принадлежит «Башкирской сахарной компании» (БСК), которая на 25% принадлежит Алексею Ерошкину, а 75% — ООО «УК Стар Нафта» сельскохозяйственного магната Латыпова Мансура. Последний в 2022 году занял 15 место в рейтинге богатейших людей Башкирии. Ему также принадлежат «Башкирский бройлер», производитель мяса «Фермерская мясопромышленная компания», зернопроизводитель «СН-Агро», «Фермерское мясо», «Башкирский элеватор», «Уральская торговая компания».
В ООО БСК кроме «Раевсахара» входят торговый дом «Башкирский сахар», занимающийся реализацией продукции сахарного завода, ООО «Карламанский продукт» (производство сгущёнки), ООО «Раевская» (растениеводство), агрофирма «Красный клин» (выращивание сахарной свёклы).
«Раевсахар» занимает второе место по выручке среди производителей сахара в Башкирии. В прошлом месяце в предприятие пришли инспекторы, которые должны были проверить соблюдение правил охраны труда. Результаты ещё не опубликованы. В 2020 году проверка выявила нарушение ряда статей трудового кодекса, в том числе связанные с задержкой зарплаты, оформление работников, охраной труда и другими пунктами законодательства.
В течение 2023 года в Башкирии произошло множество случаев с травмами и гибелью рабочих. Мы посчитали общее количество таких инцидентов. А вчера из-за взрыва погиб оператор школьной котельной.