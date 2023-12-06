Работнику сахарного завода в Башкирии оторвало руку

«Раевсахар» занимает второе место по выручке среди производителей сахара в Башкирии. В прошлом месяце в предприятие пришли инспекторы, которые должны были проверить соблюдение правил охраны труда. Результаты ещё не опубликованы. В 2020 году проверка выявила нарушение ряда статей трудового кодекса, в том числе связанные с задержкой зарплаты, оформление работников, охраной труда и другими пунктами законодательства.