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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Пляжные страсти: в Уфе обсуждают необычное поведение пары на озере

Пляжные страсти: в Уфе обсуждают необычное поведение пары на озере

19 июня 2024, 12:56
Фото: 1MI
Видео из парка «Кашкадан» появилось ранее в соцсетях и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Необычные видео сняли посетители пляжа на озере Кашкадан в Уфе. Купавшиеся в озере мужчина с женщиной так увлеклись друг другом, что не заметили вокруг себя никого.

Во время купания на мелководье они обнимали друг друга за шею и талию, а в какой-то момент начали совершать ритмичные движения под водой. Видео, предположительно, было снято вечером. На пляже, судя по кадрам, в тот момент было довольно многолюдно.

Видео: Башкирия Online/ Telegram

Отметим, что ранее горожан смутило поведение молодой пары на скамейке у одного из торговых центров в Уфе.

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