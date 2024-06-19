Пляжные страсти: в Уфе обсуждают необычное поведение пары на озере

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Необычные видео сняли посетители пляжа на озере Кашкадан в Уфе. Купавшиеся в озере мужчина с женщиной так увлеклись друг другом, что не заметили вокруг себя никого.
Во время купания на мелководье они обнимали друг друга за шею и талию, а в какой-то момент начали совершать ритмичные движения под водой. Видео, предположительно, было снято вечером. На пляже, судя по кадрам, в тот момент было довольно многолюдно.
Отметим, что ранее горожан смутило поведение молодой пары на скамейке у одного из торговых центров в Уфе.