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Поликлиники

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Декабрь
В Уфе за месяц откроют четыре поликлиники
3 декабря, 07:13
Октябрь
Поликлиники в Уфе меняют график
29 октября, 11:59
Поликлиники Башкирии поменяют график
8 октября, 13:54
Сентябрь
Уфимцы дали осенний чек-лист городским чиновникам
11 сентября, 09:25
Поликлиники Башкирии клонируют
5 сентября, 11:14
Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии
4 сентября, 05:13
Апрель
Куда нести клеща на анализ? Адреса пунктов приема в Башкирии
В Роспотребнадзоре Башкирии назвали адреса пунктов приема клещей на территории региона, а также график их работы в период майских праздников.
27 апреля, 10:36

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