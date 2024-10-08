Поликлиники Башкирии поменяют график

Как пояснили на ресурсах башкортостанского министерства здравоохранения, 11 октября все поликлиники Башкирии будут функционировать по субботнему графику — с 08:00 до 17:00. Приём вызовов осуществляться собираются до 16:00. В ведомстве также отметили, что для стационарного лечения и оказания экстренной, а также плановой помощи в медицинских организациях предусмотрят резерв коек.