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Posted 8 октября, 13:54

Published 8 октября, 13:54

Modified 8 октября, 17:43

Updated 8 октября, 17:43

Поликлиники Башкирии поменяют график

Поликлиники Башкирии поменяют график

8 октября 2024, 13:54
Фото: 1MI
Об изменениях в работе башкортостанских медучреждений сообщили во вторник, 8 октября, в региональном Минздраве.

Привычный график поликлиник изменится в пятницу, 11 октября — в эту дату отмечается День Республики Башкортостан.

Ранее Mkset подробно рассказывал о программе празднования торжественной даты. Напомним, этот день в регионе будет выходным, а рабочее время в канун праздника — четверг, 10 октября, сократят на один час.

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Как пояснили на ресурсах башкортостанского министерства здравоохранения, 11 октября все поликлиники Башкирии будут функционировать по субботнему графику — с 08:00 до 17:00. Приём вызовов осуществляться собираются до 16:00. В ведомстве также отметили, что для стационарного лечения и оказания экстренной, а также плановой помощи в медицинских организациях предусмотрят резерв коек.

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