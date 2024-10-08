Поликлиники Башкирии поменяют график

Posted 8 октября, 13:54
Published 8 октября, 13:54
Modified 8 октября, 17:43
Updated 8 октября, 17:43
Привычный график поликлиник изменится в пятницу, 11 октября — в эту дату отмечается День Республики Башкортостан.
Ранее Mkset подробно рассказывал о программе празднования торжественной даты. Напомним, этот день в регионе будет выходным, а рабочее время в канун праздника — четверг, 10 октября, сократят на один час.
Как пояснили на ресурсах башкортостанского министерства здравоохранения, 11 октября все поликлиники Башкирии будут функционировать по субботнему графику — с 08:00 до 17:00. Приём вызовов осуществляться собираются до 16:00. В ведомстве также отметили, что для стационарного лечения и оказания экстренной, а также плановой помощи в медицинских организациях предусмотрят резерв коек.