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Мэр Уфы благодарит Собянина за подарок

Мэр Уфы благодарит Собянина за подарок

29 июля 2024, 09:12
Фото: Ратмир Мавлиев
Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев поблагодарил своего столичного коллегу за списанный в Москве транспорт, сообщил он в Telegram-канале.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев через Telegram поблагодарил главу Москвы Сергея Собинина и его коллег за поставленный в столицу Башкирии электротранспорт. Речь идёт о списанных в Москве трамваях. К утру понедельника, 29 июля, в Уфу прибыла только одна единица городской системы электротранспорта. Всего ожидается поставка 20 трамваем, которые раньше перевозили москвичей. Точные сроки их прибытия в Уфу пока не сообщаются. Ожидается, что после тестовых обкаток они выйдут на маршруты. Известно, что первый столичный трамвай будет возить уфимцев и гостей города в цирк.

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