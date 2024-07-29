Мэр Уфы благодарит Собянина за подарок

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев через Telegram поблагодарил главу Москвы Сергея Собинина и его коллег за поставленный в столицу Башкирии электротранспорт. Речь идёт о списанных в Москве трамваях. К утру понедельника, 29 июля, в Уфу прибыла только одна единица городской системы электротранспорта. Всего ожидается поставка 20 трамваем, которые раньше перевозили москвичей. Точные сроки их прибытия в Уфу пока не сообщаются. Ожидается, что после тестовых обкаток они выйдут на маршруты. Известно, что первый столичный трамвай будет возить уфимцев и гостей города в цирк.