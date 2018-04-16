Депутаты Госдумы от Башкирии: рост доходов в два раза и новые автомобили

Вообще, минувший 2017 год для многих народных избранников – в Госдуме их 15 человек от Башкирии – сложился весьма неплохо. Кто-то (многие, примерно половина) увеличил свой доход в два и более раза, кто-то прикупил лишнюю дорогую иномарку, а кто-то обновил недорогое авто на более престижного «немца». Как живут и сколько зарабатывают ваши представители во власти, которых мы с вами сами избрали, читайте ниже.