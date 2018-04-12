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Уфа заняла 11 место в России по уровню зарплат

12 апреля 2018, 09:54
Самая популярная сегодня профессия – продажник.

Популярная доска объявлений Avito провела исследование рынка труда и выяснила, что столица Башкирии по уровню заработной платы находится на 11 месте в стране. У нас в первом квартале текущего года в среднем люди получали по 32 тысячи 100 рублей. Это на целых 200 рублей больше, чем годом ранее: тогда среднее поступление на зарплатную карточку было 29 900 рублей.

Наши извечные конкуренты казанцы стали богаче средних уфимцев на 700 деревянных: их средняя зарплата равна 32 800 рублей. Причем, «подросли» они за минувший год сильнее нас.

Год назад средняя зарплата в Казани равнялась также, как и у нас – 29 900 рублей. Простые арифметические вычисления позволяют сделать вывод: темпы роста зарплаты в Казани в 4,5 раза больше, чем в Уфе (900 / 200 = 4,5).

Равняться, как всегда, есть на кого, и как всегда, это Москва. Среднестатистический москвич получает в среднем в месяц 50 900 рублей. Во второй столице, Санкт-Петербурге, средняя зарплата равна 43 500 рублей.

Топ-3 самых выгодных с точки зрения зарплат отраслей выглядит так:

- Строительство - 37 400 рублей;

- Продажи - 35 800 рублей;

- Производство, сырье, сельское хозяйство - 28 300 рублей.

Самые нужные работодателям профессии, согласно исследованию: продажи, производство, строительство, автобизнес и перевозки. Хит-парад профессий среди соискателей выглядит примерно аналогично: продажи, строительство, транспорт, производство.

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