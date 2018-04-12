Уфа заняла 11 место в России по уровню зарплат

Популярная доска объявлений Avito провела исследование рынка труда и выяснила, что столица Башкирии по уровню заработной платы находится на 11 месте в стране. У нас в первом квартале текущего года в среднем люди получали по 32 тысячи 100 рублей. Это на целых 200 рублей больше, чем годом ранее: тогда среднее поступление на зарплатную карточку было 29 900 рублей.