Банк России предупредил частных инвесторов о новом виде опасности

Банк России предупреждает частных инвесторов о новом виде опасности, которая может ожидать частных инвесторов. Заключается она в том, что некоторые банки и брокерские компании убеждают своих клиентов заключать договоры с финансовыми компаниями – резидентами других стран. Об этом сообщает портал Центрального банка России Финансовая культура.