Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии

Настоящая семейная трагедия произошла в Башкирии вечером в среду, 10 июля. На глазах у мужчины утонула его возлюбленная супруга. Как сообщает МЧС Башкирии, происшествие имело место на берегу реки Уй возле деревни Тунгатарово в Учалинском районе Башкортостана. Семейная пара отдыхала там вечером в среду. В какой-то момент 48-летняя женщина решила окунуться в воду. Свидетели ее купания даже не сразу поняли, что женщина тонет.