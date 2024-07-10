mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:15

Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии

Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии

10 июля 2024, 19:15
Фото: МЧС Башкирии
Семейная пара после пикника со спиртным решила искупаться в необорудованном для этого месте, сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

Настоящая семейная трагедия произошла в Башкирии вечером в среду, 10 июля. На глазах у мужчины утонула его возлюбленная супруга. Как сообщает МЧС Башкирии, происшествие имело место на берегу реки Уй возле деревни Тунгатарово в Учалинском районе Башкортостана. Семейная пара отдыхала там вечером в среду. В какой-то момент 48-летняя женщина решила окунуться в воду. Свидетели ее купания даже не сразу поняли, что женщина тонет.

По данным очевидцев, купальщица была пьяна. Когда к свидетелям пришло осознание произошедшего, женщина уже была без сознания. Ее бездыханное тело из реки достал убитый горем супруг. Прибывшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть женщины.

Фото: МЧС Башкирии

Читайте также:
Перекрытия дорог в Уфе озвучили властиЧетверть вредных выбросов — заслуга водителей БашкирииЗатянутого в шлюзы ребенка ищут более 20 человек в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Туймазы#Пьянство#Трагедия#Спасение#Учалинский район#Утопление#Инциденты#Пикник#Река Уй#Деревня Тунгатарово#Утонувшая женщина
Подпишитесь
Видео. Жертвами страшного ДТП в Татарстане стала многодетная семья из Уфы
Сегодня, 15:09
Дальнобойщик погиб в страшной аварии на трассе в Башкирии
Сегодня, 16:09
В Уфе добавят вагоны в электричках до Шакши
Сегодня, 15:57
Уфа глазами туристов: от унылых улиц до зимних сказок
Сегодня, 15:51
В Уфе перекроют Зининский путепровод
Сегодня, 15:33
Видео. Медведь — боксер попал в объектив фотоловушки в Башкирии
Сегодня, 14:36