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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Мужчина утонул в болоте в Уфе

Мужчина утонул в болоте в Уфе

9 июля 2024, 07:10
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Трагедия произошла с участником пикника в Шакше, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

К спасателям обратился очевидец, сообщивший, что мужчина пропал после того, как решил спуститься в болото — прямо в одежде он зашел в воду, после чего споткнулся и упал. Кроме того, он отметил, что перед этим он в компании нескольких знакомых распивал спиртные напитки неподалеку от водоема.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили тело мужчины из воды.

Ранее Mkset сообщал 18-летнем юноше, погибшем во время купания в Калининском районе Уфы. Вместе с друзьями он отправился к местному озеру: в какой-то момент они заметили его пропажу и забили тревогу.

Видео Управления гражданской защиты Уфы.

Видео: Управление гражданской защиты Уфы
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