Мужчина утонул в болоте в Уфе

К спасателям обратился очевидец, сообщивший, что мужчина пропал после того, как решил спуститься в болото — прямо в одежде он зашел в воду, после чего споткнулся и упал. Кроме того, он отметил, что перед этим он в компании нескольких знакомых распивал спиртные напитки неподалеку от водоема.