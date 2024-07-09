Мужчина утонул в болоте в Уфе

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
К спасателям обратился очевидец, сообщивший, что мужчина пропал после того, как решил спуститься в болото — прямо в одежде он зашел в воду, после чего споткнулся и упал. Кроме того, он отметил, что перед этим он в компании нескольких знакомых распивал спиртные напитки неподалеку от водоема.
Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили тело мужчины из воды.
Ранее Mkset сообщал 18-летнем юноше, погибшем во время купания в Калининском районе Уфы. Вместе с друзьями он отправился к местному озеру: в какой-то момент они заметили его пропажу и забили тревогу.
Видео Управления гражданской защиты Уфы.