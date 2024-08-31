Какие изменения в ОГЭ и ЕГЭ ждут школьников Башкирии в 2025 году?

До сих пор есть противники ОГЭ и ЕГЭ, которые считают, что такой формат экзаменов (особенно тесты) приводит к деградации детей. Однако специалисты отмечают, что цель ОГЭ и ЕГЭ — оценить знания выпускников, ведь вопросы охватывают весь школьный курс. В тестах учащимся нужно выбрать несколько вариантов ответов, поэтому решить их методом исключения или наугад практически невозможно. К тому же, все одиннадцатиклассники сдают русский язык и пишут сочинение, а также итоговое сочинение в декабре, которое является допуском к ЕГЭ. Это способствует развитию письменной речи, умению рассуждать по выбранной теме и аргументировать свою позицию.