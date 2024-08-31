Какие изменения в ОГЭ и ЕГЭ ждут школьников Башкирии в 2025 году?

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Недавно ФИПИ опубликовал демоверсии ОГЭ и ЕГЭ 2025 года. В материале Мксеть вы сможете узнать, к каким нововведениям нужно готовиться учащимся девятых и одиннадцатых классов.
ОГЭ
По географии, истории, математике и обществознанию изменений нет. Также существенно не изменилась структура КИМ (контрольных измерительных материалов) по биологии, иностранным языкам, литературе. Корректировки в формулировке и оценивании итогового собеседования по русскому языку тоже несущественны.
Физика
Число заданий по этому предмету уменьшили с 25 до 22: теперь нет заданий на распознавание формул; сократили количество заданий на работу со схемами и таблицами; из расчетных задач оставили только одну (22).
Задачи 21 и 22 будут разными по сложности и могут быть составлены на основе любого раздела (тепловые, электромагнитные или механические явления).
Кроме того, одна из качественных задач перешла в задание с кратким ответом.
Все это повлияло на максимальный первичный балл: его снизили с 45 до 39.
Химия
Здесь исключили задание 24.
В задании 21 убрали компонент, предусматривающий составление сокращенного ионного уравнения реакций. Но он появился в задании 23.
Кроме того, чтобы выполнить задание 23, нужно провести 4 опыта, в результате которых экзаменуемый должен распознать вещества в пробирках. За это задание можно будет получить аж 5 баллов.
Однако максимальный балл уменьшен с 40 до 38.
Русский язык
Составители внесли корректировки в формулировки и систему оценивания сочинения (задания 13.1, 13.2, 13.3.). Так, выпускники теперь могут не только цитировать текст или указывать номера предложений, но и делать сжатый выборочный пересказ. Если ученик выбирает сочинение 13.3, то при обращении к примерам из жизненного опыта нельзя использовать комиксы, аниме, мангу, фанфики, графические романы и компьютерные игры.
Максимальный первичный балл за работу увеличили с 33 до 37.
ЕГЭ
По биологии, географии, истории, математике и обществознанию изменений нет. Также немного преобразовали структуру КИМ по информатике, иностранным языкам, физике.
Химия
Об изменениях по этому предмету рассказала репетитор по биологии и химии Кристина Иванова.
— В 17-й модели задания есть изменения. Раньше задание подразумевало множественный выбор вариантов ответа, сейчас это задание на соответствие. Но задание стало проще решать, как будто все предсказуемо. Также в задаче 34 может быть расчет молярной концентрации. Остается таким же сложным, но на молярную массу — чуть проще.
Литература
Составители внесли несколько изменений. Так, задание 5 предполагает сравнить произведение, фрагмент которого приведен в КИМ, с произведением 18–первой половины 19 века.
В формулировке задания 10 сняли хронологические ограничения при выборе стихотворения для сопоставления.
В задании 8 расширили перечень художественных приемов и средств.
А одна из тем сочинения 11.1-11.3 предполагает дискуссию (например, экзаменуемый должен написать, какой точки зрения он придерживается по тому или иному вопросу).
Русский язык
Задание 26 видоизменили — теперь это задание 22. Средств выразительности больше, и они даны без опоры на текст. О других изменениях рассказала доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики БГПУ им. Акмуллы Мария Долгополова.
— В задании 8 появился новый пункт — неправильное употребление падежной (предложно-падежной) формы управляемого слова (заведующий кафедрой, например). Проблема в сочинении будет дана в готовом виде и оцениваться не будет (раньше давали 1 балл). Прописали, что будет относиться к этическим ошибкам. Например, иностранные слова, которые имеют аналоги в русском, использовать нельзя. Нельзя приводить примеры из фильмов, снятые по мотивам комиксов, сами комиксы, манги, аниме, фанфики, компьютерные игры, графические романы. Также минимальное количество слов в сочинении — 99, меньше проверять не будут, автоматически поставив 0 баллов.
До сих пор есть противники ОГЭ и ЕГЭ, которые считают, что такой формат экзаменов (особенно тесты) приводит к деградации детей. Однако специалисты отмечают, что цель ОГЭ и ЕГЭ — оценить знания выпускников, ведь вопросы охватывают весь школьный курс. В тестах учащимся нужно выбрать несколько вариантов ответов, поэтому решить их методом исключения или наугад практически невозможно. К тому же, все одиннадцатиклассники сдают русский язык и пишут сочинение, а также итоговое сочинение в декабре, которое является допуском к ЕГЭ. Это способствует развитию письменной речи, умению рассуждать по выбранной теме и аргументировать свою позицию.
— В 17-й модели задания есть изменения. Раньше задание подразумевало множественный выбор вариантов ответа, сейчас это задание на соответствие. Но задание стало проще решать, как будто все предсказуемо. Также в задаче 34 может быть расчет молярной концентрации. Остается таким же сложным, но на молярную массу — чуть проще.
Литература
Составители внесли несколько изменений. Так, задание 5 предполагает сравнить произведение, фрагмент которого приведен в КИМ, с произведением 18–первой половины 19 века.
В формулировке задания 10 сняли хронологические ограничения при выборе стихотворения для сопоставления.
В задании 8 расширили перечень художественных приемов и средств.
А одна из тем сочинения 11.1-11.3 предполагает дискуссию (например, экзаменуемый должен написать, какой точки зрения он придерживается по тому или иному вопросу).
Русский язык
Задание 26 видоизменили — теперь это задание 22. Средств выразительности больше, и они даны без опоры на текст. О других изменениях рассказала доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики БГПУ им. Акмуллы Мария Долгополова.
— В задании 8 появился новый пункт — неправильное употребление падежной (предложно-падежной) формы управляемого слова (заведующий кафедрой, например). Проблема в сочинении будет дана в готовом виде и оцениваться не будет (раньше давали 1 балл). Прописали, что будет относиться к этическим ошибкам. Например, иностранные слова, которые имеют аналоги в русском, использовать нельзя. Нельзя приводить примеры из фильмов, снятые по мотивам комиксов, сами комиксы, манги, аниме, фанфики, компьютерные игры, графические романы. Также минимальное количество слов в сочинении — 99, меньше проверять не будут, автоматически поставив 0 баллов.
До сих пор есть противники ОГЭ и ЕГЭ, которые считают, что такой формат экзаменов (особенно тесты) приводит к деградации детей. Однако специалисты отмечают, что цель ОГЭ и ЕГЭ — оценить знания выпускников, ведь вопросы охватывают весь школьный курс. В тестах учащимся нужно выбрать несколько вариантов ответов, поэтому решить их методом исключения или наугад практически невозможно. К тому же, все одиннадцатиклассники сдают русский язык и пишут сочинение, а также итоговое сочинение в декабре, которое является допуском к ЕГЭ. Это способствует развитию письменной речи, умению рассуждать по выбранной теме и аргументировать свою позицию.
— В задании 8 появился новый пункт — неправильное употребление падежной (предложно-падежной) формы управляемого слова (заведующий кафедрой, например). Проблема в сочинении будет дана в готовом виде и оцениваться не будет (раньше давали 1 балл). Прописали, что будет относиться к этическим ошибкам. Например, иностранные слова, которые имеют аналоги в русском, использовать нельзя. Нельзя приводить примеры из фильмов, снятые по мотивам комиксов, сами комиксы, манги, аниме, фанфики, компьютерные игры, графические романы. Также минимальное количество слов в сочинении — 99, меньше проверять не будут, автоматически поставив 0 баллов.
До сих пор есть противники ОГЭ и ЕГЭ, которые считают, что такой формат экзаменов (особенно тесты) приводит к деградации детей. Однако специалисты отмечают, что цель ОГЭ и ЕГЭ — оценить знания выпускников, ведь вопросы охватывают весь школьный курс. В тестах учащимся нужно выбрать несколько вариантов ответов, поэтому решить их методом исключения или наугад практически невозможно. К тому же, все одиннадцатиклассники сдают русский язык и пишут сочинение, а также итоговое сочинение в декабре, которое является допуском к ЕГЭ. Это способствует развитию письменной речи, умению рассуждать по выбранной теме и аргументировать свою позицию.