Сроки сдачи ОГЭ-2024 и изменение экзаменационных заданий

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Итоговую аттестацию в 9 классе проходят все, кто хочет закончить школу и получить корочку об основном общем образовании. В отличие от других экзаменов, не сдать ОГЭ нельзя иначе школьник может выпуститься из учебного учреждения со справкой, что автоматически лишает подростка возможности получить высокооплачиваемую работу. Поэтому важно заранее знать об основных изменениях и успеть подготовиться к сроку.
Каждый год экзамен немного меняется, так как вносятся некоторые коррективы в формулировки и критерии оценивания.
Задания с кратким ответом стало больше — добавили четыре новых задания. Всего их теперь 11. Изложение и сочинение-рассуждение теперь оцениваются по новым критериям. Максимальный балл остался неизменным — 33 балла
Теперь в вашей работе будут учитываться грамматические ошибки. Максимальный балл уменьшился с 42 до 37 баллов.
Был введен новый раздел, который изучает «эмоциональное мышление» и поведение людей.
Появилась отдельная дисциплина, посвященная современным событиям.
Добавлены новые темы, такие как структура кристаллических решеток и свойства соединения водорода.
Разрешено использование калькулятора.
Указ о том, сколько будут длиться экзамен и какими ресурсами сможет пользоваться школьник во время написания тестов, уже был выпущен Министерством образования и Рособрнадзором. Главным отличием ОГЭ от ЕГЭ, по этому документу, это возможность использовать орфографический словарь на русском и литературе.
Существуют три периода
1. Досрочный — время, когда экзамен можно сдать, если возникла серьезная причина, по которой учащийся не может присутствовать. К примеру, если у ученика будет операция или в это время проходят спортивные соревнования.
|
Дата
|
Предмет
|
Резервный день
|
23 апреля
|
Математика
|
14 мая/21 мая
|
26 апреля
|
Русский язык
|
20 мая/21 мая
|
3 мая
|
Информатика
|
15 мая/21 мая
|
3 мая
|
Обществознание
|
15 мая/21 мая
|
3 мая
|
Химия
|
15 мая/21 мая
|
3 мая
|
Литература
|
15 мая/21 мая
|
7 мая
|
История
|
16 мая/21 мая
|
7 мая
|
Физика
|
16 мая/21 мая
|
7 мая
|
География
|
16 мая/21 мая
|
7 мая
|
Иностранный язык
|
16 мая/21 мая
2. Основные даты
|
Дата
|
Предмет
|
Резервный день
|
21, 22 мая
|
Иностранные языки
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
|
27 мая
|
Биология
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
|
27 мая; 11 июня
|
Обществознание
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
|
27 мая; 30 мая
|
Химия
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
|
30 мая; 11 июня
|
География
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
|
30 мая
|
История
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
|
30 мая; 14 июня
|
Физика
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
|
3 июня
|
Русский язык
|
24 июня/1 июля и 2 июля
|
6 июня
|
Математика
|
27 июня/1 июля и 2 июля
|
27 мая; 11 июня; 14 июня
|
Информатика и ИКТ
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
|
14 июня
|
Литература
|
25 и 26 июня/1 июля и 2 июля
После того, как экзамены будут позади, школьники могут выбрать разные сценарии свое жизни: пойти, к примеру, в колледж, сдав определенные школьные предметы. Или остаться в учебном заведении, поступив в профильный класс. В большинстве случаев, учащегося могут зачислить в 10 класс автоматически, однако все же есть один критерий — проходные баллы. Если они слишком низкие, то вам могут отказать.
3. Дополнительный период — время для тех, кто не смог сдать экзамен из-за самочувствия, нарушения правил или при получении плохих оценок по двум или более предметам.
|
Дата
|
Предмет
|
Резервный день
|
3 сентября
|
Математика
|
19 сентября
|
6 сентября
|
Русский язык
|
18 сентября
|
10 сентября
|
Биология, география, история, физика
|
20/23/24 сентября
|
13 сентября
|
Иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия
|
20/23/24 сентября