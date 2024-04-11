Сроки сдачи ОГЭ-2024 и изменение экзаменационных заданий

После того, как экзамены будут позади, школьники могут выбрать разные сценарии свое жизни: пойти, к примеру, в колледж, сдав определенные школьные предметы. Или остаться в учебном заведении, поступив в профильный класс. В большинстве случаев, учащегося могут зачислить в 10 класс автоматически, однако все же есть один критерий — проходные баллы. Если они слишком низкие, то вам могут отказать.