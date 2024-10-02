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Ножевые ранения

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Гастролер-убийца прятался в уфимской бане
2 октября, 08:07
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Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии
4 сентября, 11:46
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Убийство россиянки на Маврикии — что известно о жуткой трагедии
23 августа, 16:46
Видео. «Отрезал язык и вырезал горло»: подробности убийства уроженки Башкирии
23 августа, 13:53
Июнь
В Уфе убийцу нашли по камерам магазина
Разыскиваемая два месяца обвиняемая признала вину в совершении преступления после предъявления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
19 июня, 12:00

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