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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 14:01

«Отрезал язык и вырезал горло»: подробности убийства уроженки Башкирии

«Отрезал язык и вырезал горло»: подробности убийства уроженки Башкирии

23 августа 2024, 13:53
Фото: Vk/Залия Шалимгулова
Ранее молодая девушка из Башкирии была найдена мертвой на острове Маврикий с множественными ножевыми ранениями.

События развивались стремительно и безжалостно. Залия отправилась на встречу с местным жителем Пурьявирсингом Сундуром, с которым познакомилась через сайт знакомств.

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Как сообщают инсайдерские телеграмм-каналы, их свидание обернулось настоящей трагедией: на заброшенной стоянке в машине, молодой человек напал на неё с ножом, нанеся более 20 ударов в грудь. Убийца не остановился на этом — он вырезал язычок и горло своей жертвы, чтобы она не могла закричать и позвать на помощь.

По данным следствия, сначала Сундур отрицал свою причастность к исчезновению Залии. Однако вскоре после ареста он изменил показания и признался в содеянном преступлении. Мужчина указал полицейским место, где спрятал тело девушки.

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