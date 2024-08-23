«Отрезал язык и вырезал горло»: подробности убийства уроженки Башкирии

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
События развивались стремительно и безжалостно. Залия отправилась на встречу с местным жителем Пурьявирсингом Сундуром, с которым познакомилась через сайт знакомств.
Как сообщают инсайдерские телеграмм-каналы, их свидание обернулось настоящей трагедией: на заброшенной стоянке в машине, молодой человек напал на неё с ножом, нанеся более 20 ударов в грудь. Убийца не остановился на этом — он вырезал язычок и горло своей жертвы, чтобы она не могла закричать и позвать на помощь.
По данным следствия, сначала Сундур отрицал свою причастность к исчезновению Залии. Однако вскоре после ареста он изменил показания и признался в содеянном преступлении. Мужчина указал полицейским место, где спрятал тело девушки.